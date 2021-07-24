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追加賞金 緬甸婦劫案2萬元緝兇

記者張晨／紐約報導
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

58歲的緬甸裔婦女Than Htwe與其子Kyaw Zaw Hein近日在曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)地鐵站遭一非洲裔男子搶劫，掙扎中跌下台階，23日仍在加護病房昏迷；紐約超級市場大亨凱勝(John Catsimatidis)在其訪談節目中與共和黨市長候選人、「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)就22日的記者會對談，並表示自己也會出資1萬元懸賞緝兇；加上社區人士黃友興(Phil Wong)此前提供的1萬元，懸賞共計2萬，鼓勵民眾提供線索。

紐約超級市場大亨凱勝對華埠緬甸婦劫案追加1萬元緝兇。(取自推特)
紐約超級市場大亨凱勝對華埠緬甸婦劫案追加1萬元緝兇。(取自推特)

17日早Htwe與兒子正從堅尼路地鐵出站，一男子突然從後方抓住其子的背包，打算搶劫；Hein失去平衡往後摔，下意識抓住母親，二人同時失去重心跌落樓梯，母親頭部撞地，搶匪逃逸。

史里華在凱勝的WABC電台節目表示，反亞裔的仇恨犯罪使華埠社區苦不堪言，許多耆老甚至不敢出門，唯恐成為犯罪目標。

他指出，「守護天使」從疫情爆發之初就開始在華埠巡邏，目前加上社區一些自發的安保，都未能避免攻擊案件生，如今竟發展到「取人性命」。凱勝表示，任何以種族仇恨為出發點的犯罪都不可輕饒，並提出自掏腰包追加1萬元賞金緝拿嫌犯。

民眾若有看到體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

圖為涉案嫌犯。(市警提供)
圖為涉案嫌犯。(市警提供)

華埠 地鐵站 天使

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