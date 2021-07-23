我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

紐約市70%成人已打疫苗 白思豪：下月辦5場音樂會

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，全市70%的成年人至少接種一劑疫苗。(市長辦公室提供)
數據顯示，全市70%的成年人至少接種一劑疫苗。(市長辦公室提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)22日表示，全市已有七成的成年人至少接種一劑新冠疫苗；數據顯示，紐約市疫情數字繼續上升，但白思豪仍然拒絕重啟口罩令，並稱在大規模接種的情況下，目前的疫情指標已不適用，市府將修改；他宣布市府下月將在全市五區舉辦五場音樂會，慶祝「返鄉周」(Homecoming Week)。

數據顯示，儘管全市70%的成年人至少接種一針，但若按全市人口算，仍有41%的人未接種疫苗；同時，全市七天平均新冠檢測陽性率重回2%，新增病例644人，超過市府此前畫定的警戒水平550人；但白思豪說，當前的疫情指標在大規模接種的情況下已不適用，市府將修改指標，盡快公布。

儘管疫情反彈，但白思豪仍然拒絕重啟室內口罩令；他說，目前的新增病例絕大多數都是未接種者，因此呼籲民眾盡快接種疫苗。

市府此前已宣布將於8月21日在中央公園舉辦大型音樂會；白思豪說，在中央公園音樂會之前，全市其他四區也將舉行音樂會；他在記者會上面舉牌提醒市民不要錯過，「如果你錯過了就會後悔一輩子，別說市府沒提醒過你。」

五場音樂會將由環球嘻哈博物館(Universal Hip Hop Museum)協辦，時間和地點分別為：8月16日在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)、17日在史泰登島Richmond County Bank Park、19日在布碌崙(布魯克林)陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)、20日在皇后區森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)以及21日在中央公園。

根據市府此前公布的信息，中央公園音樂會的表演嘉賓包括著名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、Paul Simon和Jennifer Hudson；音樂會將持續三小時，並設有接種區和未接種區，6萬多張門票中大部分將免費送出。活動官網：https://bit.ly/3wcrcyK。

白思豪說，市府下月將在全市五區舉辦五場音樂會，慶祝「返鄉周」。(市長辦公室提供)
白思豪說，市府下月將在全市五區舉辦五場音樂會，慶祝「返鄉周」。(市長辦公室提供)

白思豪 疫情 中央公園

上一則

華警涉暴力執法被控攻擊 稱遭嫌犯辱亞言論激怒

延伸閱讀

紐約市警疫苗接種率僅四成 消防員55% 均不及平均值

紐約市警疫苗接種率僅四成 消防員55% 均不及平均值
紐約市七成成年人至少接種一劑疫苗 白思豪:下月辦音樂會

紐約市七成成年人至少接種一劑疫苗 白思豪:下月辦音樂會
紐約市上半年交通事故死亡 白思豪任內新高

紐約市上半年交通事故死亡 白思豪任內新高
接種或檢測 紐約市府新規擬納更多部門

接種或檢測 紐約市府新規擬納更多部門
白思豪：接種或檢測二選一 新規或將擴及更多市政員工

白思豪：接種或檢測二選一 新規或將擴及更多市政員工

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧