紐約市70%成人已打疫苗 白思豪：下月辦5場音樂會

數據顯示，全市70%的成年人至少接種一劑疫苗。(市長辦公室提供)

市長白思豪 (Bill de Blasio)22日表示，全市已有七成的成年人至少接種一劑新冠疫苗；數據顯示，紐約市疫情 數字繼續上升，但白思豪仍然拒絕重啟口罩令，並稱在大規模接種的情況下，目前的疫情指標已不適用，市府將修改；他宣布市府下月將在全市五區舉辦五場音樂會，慶祝「返鄉周」(Homecoming Week)。

數據顯示，儘管全市70%的成年人至少接種一針，但若按全市人口算，仍有41%的人未接種疫苗；同時，全市七天平均新冠檢測陽性率重回2%，新增病例644人，超過市府此前畫定的警戒水平550人；但白思豪說，當前的疫情指標在大規模接種的情況下已不適用，市府將修改指標，盡快公布。

儘管疫情反彈，但白思豪仍然拒絕重啟室內口罩令；他說，目前的新增病例絕大多數都是未接種者，因此呼籲民眾盡快接種疫苗。

市府此前已宣布將於8月21日在中央公園 舉辦大型音樂會；白思豪說，在中央公園音樂會之前，全市其他四區也將舉行音樂會；他在記者會上面舉牌提醒市民不要錯過，「如果你錯過了就會後悔一輩子，別說市府沒提醒過你。」

五場音樂會將由環球嘻哈博物館(Universal Hip Hop Museum)協辦，時間和地點分別為：8月16日在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)、17日在史泰登島Richmond County Bank Park、19日在布碌崙(布魯克林)陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)、20日在皇后區森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)以及21日在中央公園。

根據市府此前公布的信息，中央公園音樂會的表演嘉賓包括著名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、Paul Simon和Jennifer Hudson；音樂會將持續三小時，並設有接種區和未接種區，6萬多張門票中大部分將免費送出。活動官網：https://bit.ly/3wcrcyK。