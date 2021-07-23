中國特工來美獵狐 聯邦檢察官再起訴3人

受害者收到的其父親視頻的截圖，桌子上放著一本習近平講治國理政的書。(檢方提供)

針對中國 政府在美追逃貪官的「獵狐行動」，紐約東區聯邦檢察官 22日追加起訴三人，包括涂蘭(Lan Tu，姓名均音譯，以下同)、翟勇強(Yongqiang Zhai)和一名匿名者；加上此前已起訴的六名中國政府特工，涉案人數達九人。

聯邦政府於2020年10月宣布起訴八名中國政府特工，指控他們在美國 境內執行「抓貪官」的「獵狐行動」與「紅色通緝令」，其中五人被捕，另外三人已逃回中國；此案顯示，美國拒絕配合和允許中國當局跨境來美追捕。

根據當時公布文件，八人分別為朱峰(Zhu,Feng)、胡吉(Hu,Ji)、李敏軍(Li,Minjun)、金鴻儒(Hongru,Jin)、 朱勇(Zhu,Yong)、Michael McMahon、榮靜(Rong Jing)與鄭聰穎(Zheng Congying)，被控非法充當外國政府代理人，威脅、騷擾、監視、恐嚇他人等罪名，其中六人還面臨實施跨州和國際跟蹤的指控。

22日，聯邦更新起訴名單，新增50歲的武漢市漢陽區檢察院檢察官涂蘭、翟勇強等三人，除上述罪名，涂蘭和朱峰還被控串謀妨礙司法，並發布通緝令要求到美受審；不過新的起訴名單中未見原本在冊的金鴻儒與榮靜兩人。

根據起訴書，涂蘭曾來美指揮獵狐行動，並命令同謀銷毀證據，以阻撓調查；2017年4月，在涂蘭和武漢市公安局指揮下，上了紅通榜的一對華裔夫妻的年邁父親被帶來美國，以此威脅該夫婦「返回中國接受刑罰」，否則對他們的中國家人不利。

期間涂蘭等人還指揮朱峰、胡吉、朱勇與私家偵探Michael McMahon合作，蒐集情報、調查、監視目標人物，在涂蘭陪同目標人物父親飛來美國後，涂蘭返回中國，繼續與胡吉與其他中共官員一起監督行動；例如在2017年4月9日，涂蘭指示朱峰要確保在當日將目標人物父親帶回來，還要他說服目標人物，並留意其父親是否有努力勸說，計畫失敗後，又指示將該名父親帶回中國，同時要求居住在皇后區、持有綠卡的朱峰也盡快返回中國，以「避免任何風險」。

圖為被告鄭聰穎被拍下在監視受害者。(檢方提供)

已經落網的朱勇、Michael McMahon與鄭聰穎三人，之前已在聯邦法院出庭，拒絕認罪。

紐約東區代理聯邦檢察官卡蘇里斯(Jacquelyn M. Kasulis)表示，「未註冊的外國特工不得在美國領土對美國居民進行秘密監視，他們的非法行為將受到美國法律制裁」。