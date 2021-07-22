紐約市七成成年人至少接種一劑疫苗 白思豪:下月辦音樂會

紐約市長白思豪在7月7日舉行的「抗疫英雄」大遊行現場。記者和釗宇 / 攝影

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)22日表示，全市已有七成的成年人至少接種一針新冠疫苗 ；他說，疫苗將給市民帶來強大的保護，他宣布市府下月將在全市五區舉辦五場音樂會，慶祝「返鄉周」(Homecoming Week)。

市府此前就已宣布將於8月21日在中央公園 舉辦大型音樂會；白思豪說，在中央公園音樂會之前，全市其他四區也將舉行音樂會；他在記者會上面舉牌警示，提醒市民不要錯過，「如果你錯過了就會後悔一輩子，別說市府沒提醒過你。」

五場音樂會將由環球嘻哈博物館(Universal Hip Hop Museum)協辦，時間地點分別為：8月16日在布朗士區果園海灘(Orchard Beach)、17日在史泰登島Richmond County Bank Park、19日在布碌崙(布魯克林)陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)、20日在皇后區森林小丘體育館(Forest Hills Stadium)以及21日在中央公園。

根據市府此前公布的信息，中央公園音樂會嘉賓包括著名歌手布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、Paul Simon和Jennifer Hudson；音樂會將持續三小時，並設有接種區和未接種區，6萬多張門票中大部分將免費送出。活動官網：https://bit.ly/3wcrcyK。