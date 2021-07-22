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紐約客談／公校多元文化教育 亞裔能受惠多少

紐約客談

紐約市大力推多元文化教育，乍看以為非洲裔和西語裔呼聲最高、受益最多，再定睛一看，原來同樣作為少數族裔的亞裔也被包括其中，但亞裔真正能受惠多少，能在多大程度上將自己在美國的歷史文化推到更廣泛的群體，仍要看亞裔願意投入多少努力，能發出多大呼聲。

日前教育局決定投入5億元發展提供多元少數族裔歷史和文化學習(CRSE)，獲得非洲裔和西語裔的大力支持，認為在公校教育中加強少數族裔對各自遭受歧視和打壓的歷史，能進一步促進少數族裔學生獲得身分認同，進而推動教育平等與多元。

上一任市教育總監卡蘭扎任期內大力推動CRSE時，為證明該項目不僅能幫助非洲裔學習自己的歷史，對亞裔學生也有重要作用，曾指出，學生在學習民權運動歷史時，也會了解「劉氏 v. 尼克斯」案(Lau v. Nichols)，該案是華裔維權奠定了美國雙語教育的基礎。

但近年來，特殊高中錄取制度是否要改革，哈佛大學被訴招生歧視亞裔等事件，亞裔成為其他少數族裔要求平等與多元時的指責對象，而人們對亞裔歷史還停留在日本轟炸珍珠港。

亞裔當然需要自己的歷史和文化被更多人所知，多元文化教育能在一定程度上幫助亞裔達成這一目標，但亞裔顯然需要更強有力的呼聲，只有整個社會對亞裔有更深了解後，亞裔才可能真的從在美國基礎教育中幾乎隱形的狀況中走出來。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

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