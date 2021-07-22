接種或檢測 紐約市府新規擬納更多部門

白思豪宣布，全市公立醫院和診所的醫護人員都須接種新冠疫苗，或者每周接受新冠病毒核酸檢測。（市長辦公室提供）

為提高醫護人員接種率，市長白思豪 (Bill de Blasio)21日宣布，全市公立醫院和診所的醫護人員都須接種新冠疫苗 ，或者每周接受新冠病毒檢測 ；白思豪還暗示，這項新規未來或將推廣至更多市政員工。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)、市公立醫院總裁卡茲(Mitch Katz)表示，新規將於8月2日起實施，全市11家公立醫院、十家公立社區長期照護所以及其他衛生局下屬診所的員工均須遵守，違者將被停薪停職；白思豪表示，「此舉是為了保證人們的安全，同時阻止Delta變種病毒傳播，如果我們希望疫情永遠結束，就必須這樣做。」

目前，紐約市每日施打疫苗量已經下降至不到1萬8000劑，相比之下4月初高峰時期每日施打量超過10萬劑；全市已有65%的成年人完全接種，但45歲以下非洲裔成年人的接種率不足25%，全市公立醫院約有45%為非洲裔；此前有數據顯示，全市近三分之一的公立醫院員工仍未打疫苗；喬克西表示，此項新規未來數周可能擴展至更多市政員工，他也建議其他私立醫療機構也效仿實施。

白思豪也在接受MSNBC訪問時暗示，未來將要求更多市政員工執行新規；「我想這件事情我們可以一步一步做，但我認為這的確是未來的趨勢，要麼打疫苗，要麼定期檢測。」

他說，「接種或檢測二選一，是非常公平的交易，我認為我們可以將新規擴展至更多領域；經過時間的檢驗，我們將看到效果；在Delta病毒來襲之際讓更多人打疫苗，這樣最好；但如果沒有更多人打疫苗，相信到時候人們就會得出正確結論，同意我們推行更多的疫苗措施；今天我們先從醫護做起。」

當被問到新規未來是否將擴展至警察、消防員和教師，白思豪表示，「我們將研究一下不同的選項，我看看其他可能性。」目前教師、警察和消防員的接種率尚未可知，白思豪說，全市公校自去年重開教室後，一直在進行定期檢測，這一規定將保持下去。

全州日新增新冠肺炎病例繼續攀升，20日共新增1452人，檢測陽性率升至1.75%，住院人數、ICU人數和插管人數均有所增加。