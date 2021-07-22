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紐約大學初步研究：嬌生單劑難防Delta

記者張晨／紐約報導
紐約大學的初步研究表明，嬌生疫苗可能對Delta變種病毒效力微弱。(美聯社)
紐約大學的初步研究表明，嬌生疫苗可能對Delta變種病毒效力微弱。(美聯社)

紐約大學的一項新出爐的初步研究表明，嬌生疫苗與其他兩種疫苗相比，可能對Delta變種病毒收效甚微甚至無效，但如今已有超過千萬人注射嬌生疫苗；本月初，嬌生(Johnson & Johnson)公司宣布小型實驗研究結果，嬌生疫苗能有效對抗Delta變種病毒株，且有效性能持續至少八個月。

這項由紐大格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)發表的新研究，雖尚未經過同儕評審，也未在科學期刊上發表，但與觀察結果一致的是，英國阿斯特捷利康(AstraZeneca)的單劑疫苗與嬌生的結構相似，對Delta變種病毒只有33%的效力。

紐約大學的初步研究表明，嬌生疫苗可能對Delta變種病毒效力微弱。(Getty ...
紐約大學的初步研究表明，嬌生疫苗可能對Delta變種病毒效力微弱。(Getty Images)

這篇文章的研究者稱，嬌生可能需要接受第二針—最好是輝瑞疫苗或莫納德疫苗之一，而目前已有超過1300萬人接種嬌生單劑疫苗，他們中的許多人也一直在為疫苗效力而擔憂。

領導此項研究的格羅斯曼醫學院病毒學者藍道(Nathaniel Landau)表示，無意傳遞不應接種嬌生疫苗的觀念，而是希望未來能有多種疫苗加強針，但目前尚不清楚混合品牌接種是否安全。

嬌生公司發言人庫馬爾(Seema Kumar)則表示，新研究數據「並不能說明免疫保護的本質」；該公司於本月初公布的一項小型實驗研究結果顯示，嬌生能有效對抗Delta變種病毒，透過八名接種疫苗者的血液樣本分析，都測得強烈的免疫反應，且效力持續至少八個月。

不過許多醫學專家認為，很少有疫苗為單劑注射，因為需要第二劑來增強抗體水平；「疫苗依賴最初的反應維持高水平的抗體，這很困難，特別是針對變種病毒。」耶魯大學免疫學者岩崎(Akiko Iwasaki)接受紐約時報採訪時表示，第二劑疫苗可以提高免疫力，使抗體水平提高到足以對抗變種病毒。

聯邦食品藥物管理局(FDA)則表示，已經完全接種疫苗者，目前不需要注射加強針。

疫苗 嬌生 變種病毒

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