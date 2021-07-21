白思豪：接種或檢測二選一 新規或將擴及更多市政員工

為提高醫護人員接種率，白思豪21日宣布，全市公立醫院和診所的醫護人員都須接種新冠疫苗，或者每周接受新冠病毒核酸檢測。Getty Images

為提高醫護人員接種率，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)21日宣布，全市公立醫院和診所的醫護人員都須接種新冠疫苗 ，或者每周接受新冠病毒核酸檢測 ；白思豪還暗示，這項新規未來或將推廣至消防員、警察等更多市政員工。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)、市公立醫院總裁卡茲(Mitch Katz)表示，新規將於8月2日起實施，全市11家公立醫院、十家公立社區長期照護所以及其他衛生局下屬診所的員工均須執行，違者將被停薪停職；白思豪表示，「此舉是為了保證人們的安全，同時阻止Delta變種病毒傳播；如果我們希望疫情永遠結束，我們必須阻止Delta傳播。」

此前有數據顯示，全市近三分之一的公立醫院員工仍未打疫苗，全市則有超過40%的人未打疫苗；喬克西表示，此項新規未來數周可能擴展至更多市政員工，他也建議其他私立醫療機構也實施新規。

白思豪也在接受MSNBC訪問時暗示，未來將要求更多市政員工執行此項新規；「我想這件事情我們可以一步一步做，但我認為這的確是未來的趨勢，要麼打疫苗，要麼定期檢測。」