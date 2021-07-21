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拉瓜地亞機場快線 聯邦終於批准

記者洪群超／紐約報導
拉瓜地亞機場快線效果圖。(州長辦公室提供)
拉瓜地亞機場快線效果圖。(州長辦公室提供)

連接拉瓜地亞機場長島鐵路(LIRR)和地鐵7號線的拉瓜地亞機場快線(LaGuardia Airtrain)建設計畫，聯邦航空管理局(FAA)20日批准；項目完成後，從曼哈頓中城抵達該機場將只需30分鐘；該項目由州長葛謨(Andrew Cuomo)2015年提出，葛謨表示，該項目終能實現，對紐約乃至全美的疫後復甦都將是極大助力。

機場快線計畫是拉瓜地亞機場改造工程的一大重點，耗資預估超過21億元，由紐新航港局與大都會運輸署(MTA)合作推進，全長約2哩，設有三站，其中兩站位於機場內，一個在機場外；快線連接該機場與長島鐵路和地鐵7號線，還設有連接機場中央大廳的乘客人行道，可便捷通往B、C航站樓及停車場、公共交通和其他地面交通設施。

州府指出，此項目提供便捷、便宜和快速的公共交通，增加拉瓜地亞機場的使用率。位於大紐約都會區的三大機場中，甘迺迪國際機場和紐瓦克機場都已有機場快線。

不過，該項目提出後，一直遭到快線途經社區的反對，選區包括途經區域的國會眾議員歐凱秀柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)及州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)都反對此建案，認為州府花20多億元巨款，只是方便曼哈頓中城或長島等地，快線途經的皇后區並無受益，反而會受長年基建的侵擾。

反對者認為，20億元應投入改善皇后區現有地鐵、公車線路及投資醫療服務機構、學校等社區更迫切的需求。

在項目獲得FAA批准後，最快明年可開工。葛謨20日發表聲明指，該決定回應了紐約人多年來對基礎建設的訴求；他表示，該建案對紐約州乃至全美來說，都屬於一生難求的機會，構建更現代化、連接更緊密、更便捷的未來交通需求。

拉瓜地亞機場快線效果圖。(州長辦公室提供)
拉瓜地亞機場快線效果圖。(州長辦公室提供)

拉瓜地亞機場 長島鐵路 紐約州

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