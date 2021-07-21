地鐵公車票價 今年不調漲

大都會運輸署宣布，今年不會調漲地鐵和公車票價。(記者金春香／攝影)

大都會運輸署(MTA )宣布，今年不會調漲地鐵 和公車票價，這是繼年初MTA宣布夏天前不會漲票價後，再一次延遲漲價；一方面是因為聯邦政府提供了逾55億元的巨額資金，另一方面旨在鼓勵更多民眾使用公共交通工具出行。

MTA董事會成員施瓦茨(Larry Schwartz)19日在董事會上表示，「目前紐約需要鼓勵更多人搭乘地鐵和公車，一旦票價上漲，可能起相反作用。」

施瓦茨還指出，MTA應該與州府和市府民選官員合作，尋找其他對低收入 居民更公平的收入來源，也許可以採取其他方式來彌補財務虧損，如設置高峰期和非高峰期不同費用，或要求遊客支付較高的公共交通費用，對Airbnb增收附加費等。

從2009年起，MTA每兩年就會對票價進行4%的漲幅，按原計畫，2021年會是漲價年，不過今年2月MTA董事會決定，在暫時獲得充足聯邦資金支持下，今年夏天前不會漲票價，且至2022年都不會削減地鐵和公車服務，也不會裁員。

不過今年4月，全市七座橋梁和兩處隧道費用仍增加，目前橋梁隧道使用量已經基本恢復到疫情爆發前水平，6月車流量僅比2019年同月下降3%。

當前MTA面臨嚴重人手短缺問題，MTA數據顯示，地鐵服務部門6月雇用人數為7591人，比5月少102人，去年數百名地鐵員工退休或離職，但MTA並沒有補充人手，人員短缺導致服務減少，5月和6月都有超過8000趟車次被取消，7月前16天已經取消超過5000個車次。