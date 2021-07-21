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公立醫護將強制打疫苗 否則須每周檢測病毒

記者和釗宇／紐約報導
白思豪拒絕重啟口罩令，將要求全市公立醫院和衛生局下屬診所的醫護必須接種疫苗，否則須每周接受核酸檢測。(市長辦公室提供)
白思豪拒絕重啟口罩令，將要求全市公立醫院和衛生局下屬診所的醫護必須接種疫苗，否則須每周接受核酸檢測。(市長辦公室提供)

紐約市新冠疫情仍在繼續升溫，市長白思豪(Bill de Blasio)20日堅稱接種疫苗才是解決疫情的根本辦法，拒絕重啟口罩令，指因為擔心民眾戴口罩防疫而降低接種意願；他斥責反疫苗言論「愚蠢瘋狂」，並呼籲未接種者盡快接種，「不接種就是在害人」；市府發言人表示，針對目前醫護人員接種率不高的現狀，市府將要求全市公立醫院醫護人員必須接種疫苗，否則須每周接受病毒檢測。

感染Delta變種病毒者已占紐約市新增病例的七成，全市七天平均新冠檢測陽性率已經升至1.72%，不少人呼籲白思豪重啟室內口罩令，但白思豪拒絕；他表示，之所以不計畫重啟口罩令，是因為擔心人們帶上口罩後，打疫苗的意願會降低，「我不希望看到人們說，『我們已經戴上口罩，就不需要打疫苗了。』而且，告訴人們『你打了疫苗，但你還是得戴口罩』，這有點難，對已接種者不公平。」

目前，洛杉磯已要求居民在室內場所重新戴上口罩，舊金山也建議市民戴口罩；紐約市近七天平均日新增病例數已達576例，過去兩周以來翻倍；白思豪表示，由於全市已有54%的人完全接種，全市的住院率並未增長；州府數據則顯示，全州日新增病例數升至1144人，陽性率1.67%。

白思豪重申，疫苗接種才是解決疫情的根本辦法，並怒斥反疫苗論者；「現在已經免費上門打疫苗，還不想打的人簡直是愚蠢瘋狂；我們明明已經掌握結束的辦法，而且疫情現在又一次威脅到民眾生命安全，為什麼打個疫苗這麼難？」「我們必須有話直說：如果你不打疫苗，你就是在害別人。」

州府數據顯示，紐約市醫護的疫苗接種率不到70%；市長發言人(Bill Neidhardt)20日晚些時候表示，市府將在21日出台新規，要求全市公立醫院和衛生局下屬診所的醫護必須接種疫苗，否則須每周接受核酸檢測，新規預計8月初生效。

此前舊金山已經要求所有市府員工必須接種疫苗或接受定期核酸檢測，目前尚不知紐約市這一新規是否將會擴大至所有市府員工。

市府將要求全市公立醫院醫護必須接種疫苗，否則須每周接受核酸檢測。(市長辦公室提供...
市府將要求全市公立醫院醫護必須接種疫苗，否則須每周接受核酸檢測。(市長辦公室提供)

疫苗 紐約市 口罩

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