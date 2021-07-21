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每周領1000元 華埠藥房賣出終生彩票2等獎

記者張晨／紐約報導
每周發1000元，終生彩票二等獎在華埠藥房售出。(取自谷歌地圖)
每周發1000元，終生彩票二等獎在華埠藥房售出。(取自谷歌地圖)

彩票遊戲終生大獎(Cash4Life)19日開獎，二等獎於曼哈頓華埠包厘街的仁信大藥房售出，獲獎者終生每周可收到1000元；藥房負責人表示，非常開心店鋪再次開出獎項，但遺憾當日閉店前並無人前來領獎，而這並不是仁信售出的第一張大獎彩券，布碌崙(布魯克林)分店也曾開出過500萬元的大獎。

經理陳燕紅表示，華埠的四個分店，雖然都有銷售彩票，但顧客最多的仍屬此次中獎的包厘街10號門店；「疫情剛剛好轉就迎來這樣的喜氣。」她表示，若非記者打電話詢問，還尚不知又再次賣出了大獎彩票。

她回憶，早在幾年前布碌崙八大道54街分店，就有一華人以十元買彩券，贏得500萬的大獎，而華埠分店也在八年前開出過25萬的獎金。

開出這張終生二等獎的店員名叫周惠娟，她自15年前就在藥房下屬的彩票部門工作，她表示，沒有印象誰可能是中獎者，且在當日關門前也無人出面通知中獎。

「疫情下顧客越來越少，門店也於下午5時就關門了，我們都非常開心喜氣在這樣的時候再次落到了自家門內。」她說。

19日的中獎號碼是08、15、16、23、41和現金球(Cash Ball)02；Cash4Life的中獎號碼是從1到60的範圍內抽取，現金球是從一個單獨的1到4的範圍內抽取，抽獎在每周一和周四晚進行。

一等獎是終生支付每日1000元， 二等獎是終生支付每周1000元，獎金可於抽獎日起一年內領取。

每周發1000元，終生彩票二等獎在華埠藥房售出。(記者張晨╱攝影)
每周發1000元，終生彩票二等獎在華埠藥房售出。(記者張晨╱攝影)

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