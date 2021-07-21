美國史上第3貴 1.57億買曼哈頓公寓 買家傳是蔡崇信

蔡崇信是阿里巴巴共同創辦人、同時是美國NBA布魯克林籃網隊老闆。(路透)

財經網站CNBC報導，阿里巴巴共同創辦人、同時是美國NBA 布魯克林籃網隊老闆的蔡崇信，是曼哈頓最負盛名公寓大樓1.57億元交易背後的「神祕買家」。

根據知情人士，蔡崇信在地址220 Central Park South的高檔公寓，分兩筆交易買下兩套一層一戶公寓，總價1.575億元。這是美國有史以來第三貴的買房交易。最貴的也在這棟樓裡，避險基金經理Ken Griffin在2019年以2.38億元買下51到53樓共四層樓。

220 Central Park South視野極佳。(網路圖片)

蔡崇信買的是60和61樓，可俯瞰中央公園和曼哈頓中城。交易還包括位於18樓的單間公寓，可能供員工使用。

受惠於有Ken Griffin和英國搖滾詩人歌手Sting等名人買屋，即使在疫情期，220 Central Park South的房價仍持續飆升，並已賣出逾90%。蔡崇信的買價均高於原始售價，去年60樓的售價為5090萬元，上面一層5140萬元。

此一交易正值蔡崇信和阿里巴巴的敏感時刻。中國當局近來打擊境內大型科技公司，限制其影響力和數據覆蓋範圍，阿里巴巴股價自去年10月以來已重挫三分之一。蔡崇信仍是阿里巴巴的執行副主席和第二大股東。根據彭博億萬富翁指數，他的身價大約100億元。

蔡崇信出生於台灣，在新澤西州求學，1990年代中期在紐約 生活和工作，擔任律師和私募股權的高階主管。因阿里巴巴累積巨額財富，2017年買下布魯克林籃網隊的少數股權，2019年再買進球隊的其餘股權，以及球隊主場館巴克萊中心的經營權，總價超過30億元。蔡還擔任NBA中國董事會成員，並擁有女子職籃(WNBA)的紐約自由隊。