鄭文耀 獲任命新聞調查機構「公共誠信中心」執行長

公共誠信中心宣布鄭文耀為下任執行長。(公共誠信中心提供)

美國 最大、亦是歷史最悠久的非營利新聞調查機構「公共誠信中心」(Center for Public Integrity)日前宣布，任命資深華裔媒體人、前美國亞裔 記者協會會長鄭文耀(Paul Cheung)為執行長；這是該機構史上首位亞裔高層，也是全美此類新聞調查組織中僅有的幾名少數族裔高管之一。

公共誠信中心成立於1989年，是美國最大的無黨派非營利新聞調查機構，著重於監督政府及有權勢的人物和機構，揭露有影響力的公、私領域中濫權、腐敗、玩忽職守等罔顧公眾利益的行為與醜聞；其對醫生與律師聯手鑽健保 系統漏洞、阻止患肺塵病礦工獲賠的調查報導，摘得2014年普利茲獎的調查報導獎，並引發國會的新立法。

該機構19日宣布此人事任命，鄭文耀將從8月9日起接任執行長。公共誠信中心董事會主席Jim Kiernan表示，經過在全美範圍找尋，最終一致通過、選擇鄭文耀為下一任執行長，相信他能帶領該機構在調查新聞新形勢下，將工作重點集中在對美國各領域中不平等現狀的調查報導。

鄭文耀表示，作為移民之子，他切身體會到美國作為「應許之地」和「陷阱之地」，第一手體驗過體制所造成的系統性不公，對個體生活所帶來的巨大影響，尤其是對「長相、口音、行為被主流社會認為有所不同的人」的區別對待及機會不足。

作為數十年的媒體人，鄭文耀說，相信通過開拓性和創造性的調查報導，能揭露出這些不平等，讓社會公眾了解問題所在，進而讓美國能真正兌現向所有人敞開機會大門的承諾。

鄭文耀目前是為萊特基金會(Knight Foundation)新聞和技術革新部主任，此前為NBC電視台視覺新聞部主任及美聯社數位新聞部主任；他在2013年至2016年間連任兩屆美國亞裔記者協會會長，也曾在哥倫比亞大學新聞學院教授數據可視化課程。