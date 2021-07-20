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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

檢測陽性率飆到2倍多 白思豪：不會重啟口罩令

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，無意重新要求市民在室內場所戴口罩；圖為疫情期間白思豪在街上派發口罩。（市長辦公室提供）
白思豪表示，無意重新要求市民在室內場所戴口罩；圖為疫情期間白思豪在街上派發口罩。（市長辦公室提供）

Delta變種病毒感染者已占紐約市新增新冠確診病例中的近七成，全市新冠檢測陽性率節節升高；不過，市長白思豪(Bill de Blasio)19日表示，無意重新要求市民在室內場所戴口罩

根據市府19日數據，紐約市的七天平均檢測陽性率上周末已升至1.69%，比上月同期的兩倍還多；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，目前在全市新增確診病例中，有69%感染的是Delta變種病毒，「紐約市新增病例不斷上升，顯然是因為Delta變種病毒肆虐，我對此感到擔憂。」

不過，白思豪在記者會上表示，有關是否要求市民在室內戴口罩的問題，「一個簡單的答案是『不會』，口罩毫無疑問具有防疫價值，但也無法從根本上擺脫疫情，接種疫苗才是根本辦法。」

喬克西則表示，Delta變種病毒突破疫苗免疫屏障的概率比其他變種病毒更高，但疫苗仍然能提供強大保護，讓感染者免於住院和死亡，目前Delta病毒主要威脅的仍是未接種疫苗者。

市府曾計畫到6月底之前讓全市500萬人完全接種，但這一目標未能達成，目前僅有450萬人完全接種，雖然成年人接種的比率達到64%，但在全市人口中僅占41.9%，接種率最低的社區主要在布朗士區、布碌崙(布魯克林)和史泰登島；同時，各族裔的接種率也差異較大，亞太裔已有69%完全接種，但非洲裔的接種率只有30%。

市議會衛生委員會主席拉文(Mark Levine)此前目前日新增病例數不斷上升，市民無論是否接種，都應在室內戴口罩，而且他計畫請求州衛生廳重啟口罩令；「現在越來越多的市民在室內場所不戴口罩，包括餐廳、便利店、地鐵和影劇院，我們要扭轉這一趨勢，現在是時候重啟口罩令，包括那些已經接種過的人。」

目前州府仍遵照CDC的建議，僅要求未接種者室內公共場合戴口罩，也要求所有人在公共交通、醫療機構和學校等室內聚集場所戴口罩；州衛生廳發言人表示，目前疫情數字仍處於低點，接種率不斷升高，檢測次數則在降低，因此陽性率升高並不意外；州府數據顯示，繼單日新增確診連續兩天破千後，18日新增確診降至823人，檢測陽性率為1.18%。

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