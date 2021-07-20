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市府免費夏令營 線上報名今晚12時截止

記者顏嘉瑩／紐約報導
市府的「夏季崛起」夏令營計畫20日午夜12時報名截止，呼籲家長勿失良機。（市長辦公室提供）
市府的「夏季崛起」夏令營計畫20日午夜12時報名截止，呼籲家長勿失良機。（市長辦公室提供）

紐約市教育局(DOE)和市青少年與社區發展局(NYC Department of Youth & Community Development)推出的免費夏令營「夏季崛起」(Summer Rising)計畫，將於20日午夜12時截止報名，教育局呼籲家長盡快報名，勿錯失子女暑期提高的良機。

今年的夏季崛起計畫將取代暑期班和由市府開設的夏令營，提供給全市學生報名參加；計畫已從本月6日開始，學生在一天當中，利用半天時間重拾學業，另外半天則是參與室內和室外的休閒活動，目前實體註冊已經結束，不過網站直至20日晚，仍繼續接受家長線上報名。

市教育局也表示，如果截止報名後仍有額外名額，網站也有可能在截止日後繼續招收學生；市長白思豪(Bill de Blasio)19日表示，該計畫呼籲更多孩子報名，且註冊相當容易，利用暑期補上因一年多的線上學習落下的學業。

報名該計畫的初中生，上課日從即日起至8月12日(周四)，每周一至周四早8時至下午4時，高中生至8月13日(周五)；K-5年級的學生則是到8月20日(周五)，早8時至下午6時；更多資訊及報名，可上https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer查詢。

市府官員此前表示，約有9萬3000名K-8年級的學生報名該計畫，其中包含下午由非營利機構組織的室內外休閒活動，另外還有8萬名高中生和2萬3000名殘疾學生，也報名參加。

為那些在課業落後的學生擴大舉辦夏令營的想法，贏得了不少人與家長的讚賞，也成為紐約市未來辦理夏令營的理想模式，但到目前為止，其招生過程混亂、難以聘請足夠的教職人員，以及學生交通選擇等，卻令不少家長卻步。

教育局 紐約市 招生

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