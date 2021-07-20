教育局失誤 少收1.8億聯邦資金

斯靜格公布報告稱，市教育未按規程提交報銷憑證，導致2018至2019學年少收聯邦政府撥款1億8000萬元。（取自市教育局推特）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)19日公布報告稱，市教育局 因管理混亂，未按規程提交特殊教育學生可享的醫療補助計畫(Medicaid )報銷憑證，導致2018至2019學年少收聯邦政府撥款1億8000萬元；不過，市教育局回應稱，斯靜格高估了市府可回收的報銷款，因其中有一半按制應上交州府；但斯靜格表示，無論如何，市教育局管理混亂都是事實。

根據斯靜格的報告，市教育局未能準備有關特殊教育兒童的言語治療、理療和職業治療的所有報銷憑證，導致未能收回1億5500萬元的聯邦報銷款；另外，在其他一些特殊教育服務方面，教育局則從未申請報銷，損失至少2500萬元聯邦資金。

報告表示，根據州府和聯邦規定，1萬8000的聯邦報銷款中有將近一半須上繳州府，剩餘9000萬元則歸市府；斯靜格說，「這些資金本應投資 支持最有需要的學生，這種混亂的管理是不可接受的，教育局必須改進工作，盡力爭取所有應得的報銷款。」

不過，市教育局行政長西西里亞諾(Lauren Siciliano)則表示，斯靜格高估了市府可回收的聯邦資金額，因其中一半要上繳州府，稱斯靜格評判教育局的標準「極不公平也不合理」；但主計長辦公室表示，即便一半聯邦款須上繳州府，教育局仍須負責提交所有報銷憑證，因此收回報銷款不力的責任仍在教育局一方。

根據規定，特殊教育學生的一些服務和治療項目可向聯邦申請Medicaid報銷，學區須整編申報材料，包括醫生轉診單、理療師資質證明、家長同意書，並提供各種治療項目的具體內容；根據主計長報告，在2018至2019學年，市教育局共承辦了大約680萬次個人治療課程，但其中有160萬次課程的申請報銷材料不全，主要是未提供醫生轉診單。