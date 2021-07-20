我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

教育局失誤 少收1.8億聯邦資金

記者和釗宇／紐約報導
斯靜格公布報告稱，市教育未按規程提交報銷憑證，導致2018至2019學年少收聯邦政府撥款1億8000萬元。（取自市教育局推特）
斯靜格公布報告稱，市教育未按規程提交報銷憑證，導致2018至2019學年少收聯邦政府撥款1億8000萬元。（取自市教育局推特）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)19日公布報告稱，市教育局因管理混亂，未按規程提交特殊教育學生可享的醫療補助計畫(Medicaid)報銷憑證，導致2018至2019學年少收聯邦政府撥款1億8000萬元；不過，市教育局回應稱，斯靜格高估了市府可回收的報銷款，因其中有一半按制應上交州府；但斯靜格表示，無論如何，市教育局管理混亂都是事實。

根據斯靜格的報告，市教育局未能準備有關特殊教育兒童的言語治療、理療和職業治療的所有報銷憑證，導致未能收回1億5500萬元的聯邦報銷款；另外，在其他一些特殊教育服務方面，教育局則從未申請報銷，損失至少2500萬元聯邦資金。

報告表示，根據州府和聯邦規定，1萬8000的聯邦報銷款中有將近一半須上繳州府，剩餘9000萬元則歸市府；斯靜格說，「這些資金本應投資支持最有需要的學生，這種混亂的管理是不可接受的，教育局必須改進工作，盡力爭取所有應得的報銷款。」

不過，市教育局行政長西西里亞諾(Lauren Siciliano)則表示，斯靜格高估了市府可回收的聯邦資金額，因其中一半要上繳州府，稱斯靜格評判教育局的標準「極不公平也不合理」；但主計長辦公室表示，即便一半聯邦款須上繳州府，教育局仍須負責提交所有報銷憑證，因此收回報銷款不力的責任仍在教育局一方。

根據規定，特殊教育學生的一些服務和治療項目可向聯邦申請Medicaid報銷，學區須整編申報材料，包括醫生轉診單、理療師資質證明、家長同意書，並提供各種治療項目的具體內容；根據主計長報告，在2018至2019學年，市教育局共承辦了大約680萬次個人治療課程，但其中有160萬次課程的申請報銷材料不全，主要是未提供醫生轉診單。

教育局 Medicaid 投資

上一則

史島疫情反彈驚人 部分區域陽性率高達5.5%

下一則

檢測陽性率飆到2倍多 白思豪：不會重啟口罩令

延伸閱讀

市主計長：市教育局管理混亂 致少收1.8億元聯邦資金

市主計長：市教育局管理混亂 致少收1.8億元聯邦資金
斯靜格提告 要廢市長緊急採購權

斯靜格提告 要廢市長緊急採購權

跨區快速公車 不準點仍嚴重

跨區快速公車 不準點仍嚴重
紐約市長初選最後一場電視辯論 火力全開

紐約市長初選最後一場電視辯論 火力全開
性騷擾指控重創選情 斯靜格再稱是被惡意中傷

性騷擾指控重創選情 斯靜格再稱是被惡意中傷

熱門新聞

西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准