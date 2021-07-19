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紐約州Delta變種 8月恐達100%

記者和釗宇／紐約報導
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州府數據顯示，全州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘；目前傳染性更強的Delta變種病毒感染者已占紐約市新增病例的近七成，預計8月中旬將達到100%，屆時住院、死亡病例數或為目前的七倍；而針對此前市長白思豪(Bill de Blasio)稱，計畫公校秋季復課後仍要求在校師生戴口罩，一些家長表示反對，稱若繼續戴口罩就讓孩子轉學私校。

根據州府數據，紐約州17日新增病例1142人，為連續第二天超過千例；全州的檢測陽性率已經從兩周前的0.63%，猛增至目前的1.51%；其中，紐約市的陽性率為1.3%，全市五區中史泰登島最高，為1.88%。

此前數據顯示，Delta變種病毒已成為紐約市第一大毒源，國慶日當周的全市新增病例中有69%的人感染Delta病毒；據每日郵報(Daily Mail)報導，紐約市的疫情相比英國具有滯後性，英國的疫情發展顯示，Delta病毒在5月21日感染新增病例的61%，随后僅用六周時間就攻陷全英，所有新增病例全部為Delta變種感染者；若根據英國的疫情發展趨勢估計，Delta病毒將在8月14日左右完全攻陷紐約市。

同時，若紐約市所有新增病例均感染Delta變種病毒，根據英國經驗，紐約市的新增病例將增長六倍，死亡數將為目前的七倍；到8月底，全市的日新增將增至4000例以上，日新增死亡人數也將超過30人。

而且，目前英國和紐約市的接種率幾乎相仿，因此未來六周對紐約市的防疫十分關鍵；目前紐約州已經幾乎取消所有防疫限制，市長白思豪此前也表示，無意重啟口罩令；他此前表示，鑒於9月公校即將全面復課，目前仍計畫按照聯邦疾病防治中心(CDC)的指導意見，要求所有公校師生入校戴口罩。

不過，這一計畫遭到部分家長反對，有家長表示公校口罩令對孩子太過殘忍，而且毫無必要，更不利於學習，稱考慮將在家學習或者轉到私校；據紐約郵報報導，3歲半學童的家長羅蘭德(Katherine Rohland)說，他的兒子原計畫秋季前往公校學前班項目，但不希望送孩子去需要戴口罩的學校；她表示，小孩戴口罩讓他們沒法與其他人交流，如果教育局仍然要求學前班學童戴口罩，她就讓孩子轉學去私校。

一些家長表示反對公校繼續要求學生戴口罩，稱若繼續戴口罩就讓孩子轉學私校。（市長辦...
一些家長表示反對公校繼續要求學生戴口罩，稱若繼續戴口罩就讓孩子轉學私校。（市長辦公室提供）

紐約市 口罩 公校

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