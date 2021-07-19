疫後紐約時裝周 首度登上第5大道

今年紐約時裝周將首度延伸到第五大道舉行。圖為2019年的紐約秋冬時裝周。（記者顏嘉瑩／攝影）

新冠疫情 終得好轉，今年的紐約時裝周(NYFW)宣布將擴大舉行，除了在往年曼哈頓下城翠貝卡(TriBeCa)舉行外，將首度延伸到第五大道。

第五大道聯盟(The Fifth Avenue Association)日前宣布，今年將提供位於第五大道608號的一棟三層樓場地，改造成一個伸展台，搭配最先進的照明、舞台和音響設備，讓時裝設計師在此向全世界展示最新設計。

據了解，該棟建築對面即為薩克斯第五大道(Saks Fifth Avenue)百貨公司以及洛克菲勒中心(Rockefeller Center)；建築的一樓將做為主伸展台，能容納200至250人；地下室作後台，二樓則開放為展示區。

第五大道聯盟主席杰巴特(Jerome Barth)表示，能夠在第五大道舉辦紐約時裝周非常興奮，沒有其他地方比第五大道更適合舉辦時裝周：「這裡是全球時尚和精品購物中心，我們很期待能夠在今年以及往後，成為新興設計師和頂尖設計人才的駐點。」

美國 時裝設計師協會(Council of Fashion Designers of America，CFDA)執行長寇爾布(Steven Kolb)說，今年9月的紐約時裝周，將是展現美國時裝產業創造力的時機，紐約市 不僅是時裝設計師的靈感謬思，更是舉辦活動的最佳場所；該協會相當樂見在時裝產業中擁有悠久歷史的第五大道，成為時裝周的伸展台之一。

今年的紐約時裝周預計將於9月8日(周三)至9月12日(周日)舉行，CFDA表示，整個時裝產業在疫情後復甦，預計在9月將可看到許多品牌強勢回歸，不過也由於時裝周仍將遵守聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫規定，今年的秀也將在與模特和創意團隊的合作上，挑戰時裝設計師的能力。

除了實體時裝秀外，在CFDA的網站上也有「RUNWAY360」，無法到現場看秀的民眾可到網站上看到最新的品牌設計故事以及走秀影片。