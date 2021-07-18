8大道賭檔槍響 華男中彈重傷

8大道賭檔外發生槍擊案，一華男身受重傷，圖為當晚警方抵達現場調查。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 16日晚一間地下賭檔外發生槍擊 案，兩名華男 疑似因私人恩怨爭執，其中一人拔槍朝對方胸口開槍，傷者送醫搶救，傷勢嚴重；知情者透露，涉案兩人是福州同鄉，不知何緣故結仇，案發數天前，傷者已多次上門騷擾，開槍男嫌逃逸，警方追緝。

消息指出，槍擊案發生於16日晚間10時40分左右，受傷的華男在7、8大道交58街被擊中，槍手之後逃至8大道5802號樓上的一間非法經營賭檔，隨即又下樓往7大道方向逃逸；傷者中彈後人還清醒，向路人求助，不久，多輛警車封鎖現場，救護車將傷者送至醫院急救。

警方依目擊者提供的消息，封鎖賭檔所在的區域，不准任何人離開；經過一夜的調查，未能逮捕槍手，隔天仍在現場調查，並要求附近商家提供監控錄像。

知情人士透露，涉案的兩名華男是相識多年的同鄉，不知為何結怨，自從傷者得知對方在該處賭博後，經常堵在門口騷擾他；後來他應該是在賭檔內藏了一把手槍，案發當晚兩人再發生爭執，於是取出手槍，追到街上開槍。

另有知情人士說，案發時傷者曾一度慌張地從樓上跑下來，一隻拖鞋掉落也不回頭，穿過馬路逃到對街，朝7大道方向逃命；最終在住宅區遭跟在後頭的男子開槍。但也有人指，該男是出於自衛才開槍。

坊間對這起案件還有不同說法，有人提到傷者是幫派成員，疑似多次上門收保護費、或是跟賭檔的股東有財務糾紛，男子看不順眼於是掏槍解決問題。

對於傷者的身分，當地不少人均表示很眼熟，名字疑似是綽號「外甥」的林勇，居住在12大道60多街，過去曾在餐館打工。

警方指槍手身高6呎、體重200磅、約50歲，案發時穿著白色上衣、牛仔短褲、黑色Nike球鞋；若看到形跡可疑者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。