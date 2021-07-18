我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

8大道賭檔槍響 華男中彈重傷

記者顏潔恩／紐約報導
8大道賭檔外發生槍擊案，一華男身受重傷，圖為當晚警方抵達現場調查。(讀者提供)
8大道賭檔外發生槍擊案，一華男身受重傷，圖為當晚警方抵達現場調查。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道16日晚一間地下賭檔外發生槍擊案，兩名華男疑似因私人恩怨爭執，其中一人拔槍朝對方胸口開槍，傷者送醫搶救，傷勢嚴重；知情者透露，涉案兩人是福州同鄉，不知何緣故結仇，案發數天前，傷者已多次上門騷擾，開槍男嫌逃逸，警方追緝。

消息指出，槍擊案發生於16日晚間10時40分左右，受傷的華男在7、8大道交58街被擊中，槍手之後逃至8大道5802號樓上的一間非法經營賭檔，隨即又下樓往7大道方向逃逸；傷者中彈後人還清醒，向路人求助，不久，多輛警車封鎖現場，救護車將傷者送至醫院急救。

警方依目擊者提供的消息，封鎖賭檔所在的區域，不准任何人離開；經過一夜的調查，未能逮捕槍手，隔天仍在現場調查，並要求附近商家提供監控錄像。

知情人士透露，涉案的兩名華男是相識多年的同鄉，不知為何結怨，自從傷者得知對方在該處賭博後，經常堵在門口騷擾他；後來他應該是在賭檔內藏了一把手槍，案發當晚兩人再發生爭執，於是取出手槍，追到街上開槍。

另有知情人士說，案發時傷者曾一度慌張地從樓上跑下來，一隻拖鞋掉落也不回頭，穿過馬路逃到對街，朝7大道方向逃命；最終在住宅區遭跟在後頭的男子開槍。但也有人指，該男是出於自衛才開槍。

坊間對這起案件還有不同說法，有人提到傷者是幫派成員，疑似多次上門收保護費、或是跟賭檔的股東有財務糾紛，男子看不順眼於是掏槍解決問題。

對於傷者的身分，當地不少人均表示很眼熟，名字疑似是綽號「外甥」的林勇，居住在12大道60多街，過去曾在餐館打工。

警方指槍手身高6呎、體重200磅、約50歲，案發時穿著白色上衣、牛仔短褲、黑色Nike球鞋；若看到形跡可疑者，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

案發現場附近，該處二樓疑經營非法賭檔。(記者顏潔恩╱攝影)
案發現場附近，該處二樓疑經營非法賭檔。(記者顏潔恩╱攝影)
8大道賭檔外發生槍擊案，一華男身受重傷，圖為當晚警方抵達現場調查。(讀者提供)
8大道賭檔外發生槍擊案，一華男身受重傷，圖為當晚警方抵達現場調查。(讀者提供)

8大道 華男 槍擊

上一則

布碌崙華男 遭白女「假問路」真搶劫

延伸閱讀

發發發 吉祥樓盤 財富泉源 芝加哥 888 S. Michigan大道破空閃耀登場

發發發 吉祥樓盤 財富泉源 芝加哥 888 S. Michigan大道破空閃耀登場
「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊
8大道賭檔夜間槍響 1華男中彈傷勢嚴重

8大道賭檔夜間槍響 1華男中彈傷勢嚴重

華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷

華府炸雞餐廳爆槍擊 6歲女童送醫不治、5人受傷
法拉盛優衣庫試衣間遭偷拍 通緝亞裔男

法拉盛優衣庫試衣間遭偷拍 通緝亞裔男

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口