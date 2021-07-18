蓄奴者命名地標、街道 亞當斯喊改名

亞當斯稱將改名紐約市以蓄奴者命名的街道及建築，圖為史岱文森高中。(本報檔案照)

民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adams)日前表示，希望重新命名大多數以紀念蓄奴者命名的紐約市 街道、建築。

當被問及是否會致力於改變每條街道和建築時，亞當斯說「越多越好，我們必須重新整理歷史。」他16日在參加紀念非洲裔女記者韋爾斯(Ida B. Wells)的活動後表示，韋爾斯是美國歷史上一名調查記者，曾冒著生命的危險揭露私刑時期非洲裔遭到的慘無人道的暴行。

當日亞當斯和韋爾斯的家人一起在布碌崙 (布魯克林)市政廳為韋爾斯的畫像揭幕，「我們不能讓孩子走進以蓄奴者名字命名的學校，必須要重新檢視一些街名，多元化非常重要。」

「希望確保布碌崙市政廳和紐約市政廳，以及所有建築都是多元化。」雖然亞當斯沒有給出任何例子，但紐約多處重要地標幾乎都是以已故的蓄奴者命名，包括華盛頓廣場公園(Washington Square Park)，與該公園同名的美國第一任總統喬治·華盛頓(George Washington)在父親去世後，11歲成為了奴隸主。

亞當斯本人住在布碌崙的貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)，這是為了紀念荷蘭人彼得·史岱文森(Peter Stuyvesant)，他曾在自己位於曼哈頓62英畝的莊園裡奴役30人；還有布碌崙的史岱文森大道、曼哈頓的史岱文森街和明星學校史岱文森高中。

「紐約」雜誌最近的一篇文章探討從城市地標中抹去蓄奴者名字的困難，其中的大部分也不在市長的權力範圍內，涉及到市議會、社區委員會和普通公眾，私人建築也超出市府的能力範圍。