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稅收增招聘多 紐約逐步復甦

記者顏潔恩／紐約報導
州府、市府近期報告，公布多項經濟持續復甦數據。(美聯社)
州府、市府近期報告，公布多項經濟持續復甦數據。(美聯社)

紐約州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)本周宣布多項經濟復甦指標，4至6月稅收比預期高出48億元，今年1至6月共收稅309億元，比去年同期高170億元，主因個人收入稅增加135億元，但數字成長也與許多人延後報稅有關。消費稅48億元，比去年同期增43.4％，並比預期高5.7億元，企業稅32億元，則增17億元，較預估高6億元。

狄納波利日前也宣布，隨著經濟逐步復甦，各地方政府的收入都有增加，並曾從獲得聯邦援助，2022年地稅調漲上限為2%，近四年第三次維持此數字。他也提醒，應注意工資上漲可能引發通貨膨脹、產品成本提高等問題。

市主計長斯靜格(Scott Stringer)辦公室則發布統計報告，紐約市的求才需求持續上升，對旅遊、金融業的人力需求更顯著，招聘廣告比新冠疫情前多不少。

Burning Glass Technologies於7月初發布數據，紐約市徵人需求比新冠疫情前高14%，其中娛樂和酒店產業的招聘廣告與2020年1月相比增加28%、金融業8%，但專業和商業服務廣告減少13%。

隨著紐約市全面解禁，疫期居家上班的紐約客2月以來連續減少，6月已降至28.2%。地鐵在過去四個月經歷穩定的增長，近幾周乘客量有所下降，相信是學年結束所致；計程車的出行次數則相對增加，1月至5月間平均出行量上升83%，同一時期，網約車如Uber、Lyft乘客量也上升24%，這些數據還是遠低於2019年。

州勞工廳也發布數據，紐約州私營部門的就業人數在6月增長0.1%，創造9800個就業機會，失業率從7.8%降至7.7%，娛樂和酒店產業復甦；紐約市失業率從10.9%降至10.6%，城市以外地區的失業率則維持5.5%。

州府、市府近期報告，公布多項經濟持續復甦數據。(美聯社)
州府、市府近期報告，公布多項經濟持續復甦數據。(美聯社)

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