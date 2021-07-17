觀光客不夠多 紐約物價漲幅遜全美

紐約市疫後百廢待興，旅遊、酒店業仍在苦撐。圖為華埠遊客在街頭彩繪拍照打卡。(記者張晨/攝影)

紐約市疫情 後百廢待興，雖遊客逐漸回流，但遠不及疫情前的水平；對於物價一直高得嚇人的紐約而言，如今似乎提供了一個極具吸引力的亮點，不同於全國大幅度通貨膨脹，這裡似乎出現了前所未有的較小漲幅，業者認為，目前還沒有足夠的「需求量」以提高價格。

全國各地城市的機票、酒店、餐館、汽車租賃等價格一路飆升，都使遊客開支變高；但由於到紐約的觀光客仍遠低於疫情前的水平，物價壓力似乎與其他城市不同。

本周早些時候，勞工部公布了一項消費者物價指數 (Consumer Price Index)——包括不同商品、服務、能源以及食品成本的價格指數，該指數6月比去年同期上漲5.4%，但值得注意的是紐約市地區的數據落後於全國，僅比去年6月增長4.1%。

例如一晚酒店的全國平均價格比去年同期升了16.9%，聯邦政府並沒有提供各城市的可比數據，但紐約市酒店協會(Hotel Association of New York City)主席丹達帕尼(Vijay Dandapani)表示，目前沒有足夠的需求看到紐約市酒店漲價。

「只要入住率低於85%，就沒有足夠的動力上漲。」他說，但截止本月10日的一周，客流量並沒有達到這個水平，入住率只有65%。

本月早些時候，美國酒店業協會(American Hotel and Lodging Association)進行的一項分析發現，紐約市和舊金山、波士頓、華盛頓特區、芝加哥、西雅圖和明尼阿波利斯一樣，是酒店業仍處於蕭條的七個大城市之一；該分析指出，與2019年5月相比，紐約今年5月酒店每間可用客房的收入仍下降67%。

旅遊業復甦仍然受到國際旅行限制以及對全市猖獗槍枝暴力的擔憂的影響，華埠商改區執行總監陳作舟表示，「需要重新開放國際邊界，公共安全也是問題，氣氛需要改變；亞洲和歐洲遊客，是商區是否能恢復至從前的關鍵。」