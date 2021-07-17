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美國華裔民權聯盟告川普 8月4日預審

記者金春香／紐約報導
美國華裔民權聯盟控告川普「中國病毒」言論誹謗，但被告拒收法院傳票。(美聯社)
美國華裔民權聯盟控告川普「中國病毒」言論誹謗，但被告拒收法院傳票。(美聯社)

美國華裔民權聯盟16日表示，該組織5月控告前總統川普長期散發「中國病毒」歧視言論涉嫌誹謗一案有新進展，川普方面不接傳票，不過法官已經定下8月4日進行預審會議，原告方也準備再次嘗試以其他方式遞出傳票。

今年5月，紐約南區聯邦法院已經受理美國華裔民權聯盟控告前總統川普長期散發「中國病毒」歧視言論涉嫌誹謗一案，傳票隨後本應送至川普手中，並在21天內做出回應。

聯盟聯合主席劉迎曦16日表示，已聘請專業公司，兩次嘗試將傳票送至川普辦公室，但都被特勤警衛攔截，對方拒絕接下傳票。

7月9日，南區聯邦法院已發通知，訂於8月4日舉行電話預審會議，劉迎曦說已經準備好材料出庭，將被告拒接傳票的情況告訴法官。現在也可能採其他途徑遞交傳票，如在川普目前居地的地方報紙登廣告，如此將無法躲避。

該組織從年初著手訴訟事宜，原告指新冠病毒從何而來還在調查中，沒有證據證明病毒和任何族裔相關，且川普也知道世衛組織規定病毒不能用地域或族裔來命名，但仍在許多場合稱「中國病毒」、「功夫病毒」，因此控告其誹謗。

原告於5月20日總統拜登簽署「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)當日遞交訴訟；南區聯邦法院5月24日受理並發出傳票。

根據訴狀，原告要求川普向所有亞太裔道歉，並向每人賠償1元，按人口計算就是2290萬元，計畫用於建立博物館，展示亞太裔的歷史及貢獻。

傳票 川普 中國

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