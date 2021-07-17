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Delta躍升最毒 紐約市暫不恢復口罩令

記者張晨／紐約報導
變種Delta紐約確診飆升，白思豪稱無計畫恢復強制口罩規定。(市長辦公室提供)
變種Delta紐約確診飆升，白思豪稱無計畫恢復強制口罩規定。(市長辦公室提供)

紐約市衛生部門16日公布的新數據顯示，變種Delta病毒如今成了紐約市最高傳染性的新冠毒株，一周內從約25%的檢測陽性樣本飆升至40%以上，五大區七天平均病例更激增了62%；但市長白思豪(Bill de Blasio)表示，除公校開學後會注意防疫措施外，其餘場所則沒有恢復強制配戴口罩規定的計畫。

截止16日，紐約市Delta病毒傳染性比另一變種Alpha病毒高出了60%，在過去四周的樣本中占據了41%，高於一周前的26%，更高於大約六周前的4.9%，反映了Delta迅速成為全國主要新冠病毒感染源。

聯邦疾病防治中心(CDC)當日也表示，上周全國住院人數增加了36%，死亡人數增加了26%，幾乎所有重症病例都在未接種疫苗的人群中。

數據顯示，紐約市本周七天平均病例數與前四周相比增加了62%，而上周的同期平均漲幅僅為32%。

科學證據表明，Delta比早期的病毒株更容易傳播，並可對感染者造成更嚴重的健康後果，促使州和地方政府敦促未接種的人盡快接種疫苗；在紐約市，數據稱約65%的成年人已完全接種，超過70%的人則接種了第一劑。

CDC前主任芮斐德(Robert Redfield)表示，新型的變異病毒已經成為了未接種疫苗者的威脅，在全國接種率低下的地區出現了明顯的病例數爆發。

「我們看到絕大多數人做了正確的事情。」白思豪在接受紐約公共電台(WNYC)採訪時再次提及了，耶魯大學與聯邦基金(Commonwealth Fund)日前的一份研究顯示，疫苗有效挽救了8000多名紐約人的生命。

在市長官方一則推特推文，概述紐約市為提高接種率正在採取的一系列措施；包括在接種不足的社區部署移動站點、派專人上門宣傳、向任何需要接種的人提供居家接種服務。

而當白思豪被問及是否考慮恢復防疫限制措施時表示，目前沒有改變方向的計畫，但會不斷關注數據，看是否需要做出調整。

但他也重申秋季開學時，老師和學生應該戴口罩，其他細節如在校午餐應如何進行，還在商討中。

紐約市 疫苗 白思豪

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