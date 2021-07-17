服務紐約市警109分局35年 接待員許玉明榮退

服務109分局35年警局接待員許玉明日前宣布退休，分局為她舉辦退休儀式。(109分局提供)

服務紐約市 警109分局35年，警局接待員許玉明(Lucy Co)日前宣布退休。多年來，她見證法拉盛的變遷，仍記得幫助不諳英文的華人翻譯後，對方那句「有您在真好」。經歷過多任局長的她稱，曾「見證」警探升至局長，一批批新警察 入職。她感謝109分局良好的工作氣氛，給員工自由的發展空間。

來自菲律賓的華僑許玉明，1969年移民來美，最先從事工廠的化學相關工作，偶然在報紙上看到警局招聘接待員的工作，於是申請；1986年，經過在79分局一年左右的實習，原本被分配到110分局的她，被分到當時尚未有中文翻譯的109分局。

服務109分局35年警局接待員許玉明日前宣布退休，分局為她舉辦退休儀式。(109分局提供)

許玉明說，35年前，華裔 移民開始遷入法拉盛，多數不諳英語，警局也只有幾名華裔警員，因語言不通，很難與警方溝通；她每周工作五天，每天六個小時左右，有時一上班就要為大家翻譯，「一個接一個，被偷、被搶、被虐待的，需要翻譯的人很多」。

隨著時間變遷，許玉明說，法拉盛華裔居民的英文水平越來越好，如今已很少有人讓她翻譯，只有一些問題無法解答清楚時，她才會「出手相助」；她表示，仍記得那些不諳英文的華裔民眾的神情，也記得那些求助者的那句「有您在真好」。

經歷過多任局長的許玉明表示，曾有一位局長，擔任警探時就在109分局任職，多年後，高升至局長，回到警局就問，她是否還在109分局工作，「他和我說，我比他做警察還久」。

許玉明說，她也曾見過對華裔不友好的警察，但多數警察都一視同仁，服務所有族裔；是109分局的良好的工作氣氛，以及給員工足夠的發展空間，才讓她在這裡工作35年。

109分局日前為許玉明舉辦退休儀式，感謝她多年來為紐約市警與109分局的付出，希望她享受退休生活，並表示，作為109分局的成員，她會永遠被大家記住。