治安惡化 亞當斯將動用聯邦紓困金增雇警察

亞當斯表示將用聯邦紓困金來加雇警察。(美聯社)

有望成為下任紐約市 長的民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)15日表示，他將把多出的聯邦新冠紓困金 用於雇用更多警察，以控制紐約市不斷攀升的犯罪率，尤其是在捷運系統和罪案高發熱點區域投入更多警力。

亞當斯12日作為紐約市代表，與其他地方政府代表至白宮，與拜登總統會談，當時拜登提出，像紐約市這樣正經歷罪案攀升的大都會，可將聯邦撥發的新冠紓困金部分投入警務，但亞當斯當時表示紐約市不會這麼做，認為應先評估目前市警人力使用情況，指市警目前「有太多的警員在做文書類的辦公室工作。」

不過，15日在參加完酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)一場慶祝其贏得民主黨市長初選的集會後，亞當斯在記者會上對此立場大轉變，表示如果聯邦政府允許紓困金這麼用，他當選市長後將會這麼做，「我們將能派更多警察到槍枝犯罪高發區域。」

亞當斯還表示，市府應該投入更多經費控制犯罪，尤其是地鐵等捷運系統需要更多警力投入，「確保遊客和其他乘客感到安全。」他還說，紐約市目前有幾處罪案頻發的熱點區域，市府應當投入更多警力駐守，讓社區民眾切實感到安全，同時也能有效預防罪案。

不過，當被問及上任後計畫新增多少警力時，亞當斯則表示，屆時能有多少預算能用在此處，無法預判，但「我們的目標是能確保治安。」

去年在全美「削減警局預算」(Defund the Police)運動下，市長白思豪(Bill de Blasio)大砍10億元市警經費；加上反警風潮，讓市警士氣大受打擊，大批警員離職或退休，目前紐約市警僅剩不到3萬5000名現役警員；而剛通過的2022年市預算中，市警預算雖有所恢復，但仍被削減8億元。

是否增加警力和削減警局經費，是此次市長民主黨初選的熱門議題，從警22年的亞當斯作為民主黨溫和派，在初選中主打治安牌，明確表示反對削減警局經費，警力需補充。