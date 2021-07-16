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「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 盼鼓舞亞裔參政

記者牟蘭／紐約報導
楊安澤夫婦15日舉辦答謝晚宴，眾多支持者參與。(記者牟蘭╱攝影)
楊安澤夫婦15日舉辦答謝晚宴，眾多支持者參與。(記者牟蘭╱攝影)

參選紐約市長的楊安澤15日在法拉盛舉辦答謝義工晚宴，多位華人支持者力挺楊安澤「再戰」；楊安澤表示，他期盼自己的參選能鼓勵更多亞裔參政，提高亞裔在美國的地位，並稱將在10月出版新書，不排除日後參選公職。

楊安澤表示，成長期間，家中從不談論政治，像其他亞裔家庭一樣，父母要求他讀書好，但從沒鼓勵他從政；他說，兩年前參選總統、今年參選市長，希望讓主流社會聽見亞裔聲音，鼓勵更多亞裔參政。對於此次選舉，他說，自己「看起來不錯，因為感覺挺好，我還會回來，這只是一個新的開始」。

對於未來規畫，他說，去年準備參選市長前，就有多項計畫；最新的動態是將在10月5日出版他的著作「前進民主的筆記」，記錄參選總統之路，未來繼續參與公職。

李昌鈺與蔣霞萍夫婦、前紐約市警總局副局長莫虎、楊安澤亞太裔顧問委員會選舉顧問王碚、協和鋁門窗創辦人兼主席陳秋貴以及多位社區及媒體代表出席參與，楊安澤並向世界日報等華文媒體頒發感謝狀。

李昌鈺表示，多年前他在歐巴馬競選時，曾被問是否會有華裔參選總統；他說，合格參選人要有六個條件，「第一要英俊，第二要名校畢業，第三會說話，尤其說假話，第四有好團隊，第五團結社區，第六要有力挺的好太太」。

對於楊安澤，李昌鈺說，楊安澤符合了所有要求，但他不會說假話；他鼓勵楊安澤繼續參選公職，除亞裔社區，也要在猶太裔與西語裔等社區創造影響力。

楊安澤並在現場祝賀市議員民主黨初選中勝出的唯一華裔黃敏儀(Sandra Ung)，以及本次參選獲得佳績的李真(Richard Lee)。

楊安澤夫婦感謝李昌鈺夫婦。(記者牟蘭╱攝影)
楊安澤夫婦感謝李昌鈺夫婦。(記者牟蘭╱攝影)
楊安澤祝賀黃敏儀（左）在民主黨初選中勝出。（記者牟蘭╱攝影）
楊安澤祝賀黃敏儀（左）在民主黨初選中勝出。（記者牟蘭╱攝影）
楊安澤夫婦為世界日報頒發感謝狀，由世報副總編輯魏碧洲代表接受。(記者牟蘭╱攝影)
楊安澤夫婦為世界日報頒發感謝狀，由世報副總編輯魏碧洲代表接受。(記者牟蘭╱攝影)
楊安澤夫婦與競選義工合照。（記者牟蘭╱攝影）
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楊安澤 亞裔 紐約市

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