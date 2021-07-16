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改善地鐵 白思豪催收堵車費：攸關紐約市疫後經濟恢復

記者和釗宇／紐約報導
白思豪指堵車費能為MTA帶來額外收入，用於改善地鐵。(記者和釗宇／攝影)
白思豪指堵車費能為MTA帶來額外收入，用於改善地鐵。(記者和釗宇／攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，紐約市的疫後經濟恢復情況，將取決於拖延已久的堵車費計畫(congestion pricing)能否盡快執行，他呼籲州府和大都會運輸署(MTA)將明年7月設為實施目標時間，催促MTA盡快開會推進流程；MTA則表示，目前仍在進行環境評估，未來將公布時間表。

州議會2019年批准堵車費計畫，擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費，預計將為MTA在未來四年內帶來150億元收入，用於地鐵、公車和鐵路維護升級，並減少碳排放、提高空氣質量，紐約市也將成為全美第一個實施堵車費的城市；該計畫原訂今年初生效，但前川普政府行動緩慢，而且一直未告知大都會運輸署環境評估流程的標準；不過，拜登政府今年3月同意繼續推進該計畫。

上周暴雨多處地鐵站淹水，白思豪表示，堵車費計畫能夠為MTA帶來收入，用於改善地鐵；「疫後復甦，地鐵是紐約市的心臟，乘客日增，但地鐵卻問題百出；是時候讓堵車費計畫上路，為修繕地鐵籌資了。」

白思豪還說，地鐵系統的可靠性下降，6月超過1萬趟班次被取消；同時，公共交通的改善也將意味著上路的私家車減少，將有助於改善空氣質量、減少交通事故。

該計畫的下一步是由MTA召集交通流動審查委員會(Traffic Mobility Review Board)開會，審核環境評估流程，但MTA尚未召集會議；而且，MTA也並未給出推進堵車費計畫的具體時間表，此前有報導稱，MTA曾表示鑑於目前收入穩定，並不急於推動堵車費計畫來籌資。

白思豪還宣布，已提名市財政局長索李曼(Sherif Soliman)擔任交通流動審查委員會委員，「索李曼具有委員會所需要的遠見和專業才能，MTA應該承擔責任，召集專家盡快行動。」

MTA主席兼執行長費伊(Patrick Foye)的高級助理拉維特(Ken Lovett)表示，MTA正與聯邦機構就環境評估溝通，希望計畫盡快推進；「自聯邦政府批准該計畫繼續推進以來，我們一直在和聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)討論，將根據所有要求，制定時間表。」

堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費。(記者和釗宇／攝影)
堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費。(記者和釗宇／攝影)
堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費。(記者和釗宇／攝影)
堵車費計畫擬對進入曼哈頓60街以南的私家車收費。(記者和釗宇／攝影)

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