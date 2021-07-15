「已等不及新市長」 時報廣場又槍響 商民籲市府行動

時報廣場連發槍擊案件，周邊進駐大批警力。(歐新社)

曼哈頓時報廣場 近期連發槍案，14日因路怒衝突，一人忽然掏槍當街連射四槍，雖然無人受傷，但三個月三次街頭槍擊 案，周邊商民憂心忡忡，擔心嚇跑剛稍恢復的遊客人流，「我們等不及新市長，白思豪 市府必須停止找藉口，立即採取有效的行動。」

這起槍擊案發生在14日凌晨，一輛賓士轎車與機車行駛中起衝突；警方表示，白色賓士車於時報廣場第七大道交西41街處將機車逼到公車道並撞上去，導致32歲的機車騎士摔倒受傷。

騎士的22歲朋友走向賓士車，一人突然掏出手槍，開了至少四槍；隨後賓士車開離現場，槍手則徒步逃離，機車騎士和其友人也在警方到來前離開。

這是5月以來時報廣場發生的第三起當街槍擊案；5月，一名非法CD販子光天化日下開槍，流彈打中無辜路人，造成一名四歲幼童和一名外州遊客在內的三人受傷；6月27日再發生兩派人馬白天在第七大道交西45街槍戰，再造成一名上州來的觀光客被流彈擊中受傷。

市長白思豪已責令市警在時報廣場增派警力。代表周邊商家的「時報廣場聯盟」(Times Square Alliance)主席哈里斯(Tom Harris)表示，擔憂在疫情下已飽受打擊一年多的周邊商家及紐約旅遊業因此大受影響。