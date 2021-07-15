我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

「已等不及新市長」 時報廣場又槍響 商民籲市府行動

記者洪群超／紐約報導
時報廣場連發槍擊案件，周邊進駐大批警力。(歐新社)
時報廣場連發槍擊案件，周邊進駐大批警力。(歐新社)

曼哈頓時報廣場近期連發槍案，14日因路怒衝突，一人忽然掏槍當街連射四槍，雖然無人受傷，但三個月三次街頭槍擊案，周邊商民憂心忡忡，擔心嚇跑剛稍恢復的遊客人流，「我們等不及新市長，白思豪市府必須停止找藉口，立即採取有效的行動。」

這起槍擊案發生在14日凌晨，一輛賓士轎車與機車行駛中起衝突；警方表示，白色賓士車於時報廣場第七大道交西41街處將機車逼到公車道並撞上去，導致32歲的機車騎士摔倒受傷。

騎士的22歲朋友走向賓士車，一人突然掏出手槍，開了至少四槍；隨後賓士車開離現場，槍手則徒步逃離，機車騎士和其友人也在警方到來前離開。

這是5月以來時報廣場發生的第三起當街槍擊案；5月，一名非法CD販子光天化日下開槍，流彈打中無辜路人，造成一名四歲幼童和一名外州遊客在內的三人受傷；6月27日再發生兩派人馬白天在第七大道交西45街槍戰，再造成一名上州來的觀光客被流彈擊中受傷。

市長白思豪已責令市警在時報廣場增派警力。代表周邊商家的「時報廣場聯盟」(Times Square Alliance)主席哈里斯(Tom Harris)表示，擔憂在疫情下已飽受打擊一年多的周邊商家及紐約旅遊業因此大受影響。

時報廣場 槍擊 白思豪

上一則

皇后區洛克威23日免費新冠抗體檢測

下一則

亞裔抵制種族主義浪潮 美國華人博物館展出

延伸閱讀

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈
紐約市府：疫苗接種讓25萬人避免染疫 99%死亡病例未打疫苗

紐約市府：疫苗接種讓25萬人避免染疫 99%死亡病例未打疫苗
市民卡重新啟動 用途廣 優惠多

市民卡重新啟動 用途廣 優惠多
護理工會示威 促通過4000億法案改善工作

護理工會示威 促通過4000億法案改善工作
IDNYC辦理中心恢復工作 白思豪呼籲民眾盡快辦理續期

IDNYC辦理中心恢復工作 白思豪呼籲民眾盡快辦理續期

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策