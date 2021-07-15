民調：68%紐約州民認疫情黑暗期已過

最新民調顯示，三分之二紐約居民認為新冠疫情的最黑暗時刻已經過去。(美聯社)

一項最新民調 顯示，三分之二的紐約州 民認為紐約新冠疫情 的最黑暗時刻已經過去，不過仍有近半民眾擔心感染病毒而生病。

西耶納學院(Siena College)日前發布的最新民調於6月下旬進行，數據顯示，約68%的受訪者認為疫情最糟的日子已經過去，大多數人都表示可以接受在家中和公共場合與朋友聚會，不過仍有17%受訪者擔心黑暗的日子可能還在後面。

西耶納學院研究中心主任Don Levy表示，展望秋季，大家對疫情是希望與擔憂交集。

此外半數受訪者表示疫情期間體重增加，51%稱感到抑鬱；只有38%民眾藉疫情鍛鍊身體，44%培養了新愛好。

對於今後工作生活，超過四分之三的人表示會繼續遠程工作，71%認為學校會在秋天全面開放。

84%紐約州民眾表示現在可以接受朋友到家中作客，80%可以去海灘或湖邊，77%可以接受在餐廳就餐。

Levy表示，雖然絕大多數人都對夏日活動、與朋友見面等感到放心，但只有很少一部分人願意在室內觀影，觀看職業球賽，也不願意到周圍人都不戴口罩的公共場所活動，且57%的民眾對到其他國家旅行還不十分放心。

此外，47%的受訪者擔心自己或家人感染新冠病毒。