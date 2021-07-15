我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

民調：68%紐約州民認疫情黑暗期已過

記者金春香／紐約報導
最新民調顯示，三分之二紐約居民認為新冠疫情的最黑暗時刻已經過去。(美聯社)
最新民調顯示，三分之二紐約居民認為新冠疫情的最黑暗時刻已經過去。(美聯社)

一項最新民調顯示，三分之二的紐約州民認為紐約新冠疫情的最黑暗時刻已經過去，不過仍有近半民眾擔心感染病毒而生病。

西耶納學院(Siena College)日前發布的最新民調於6月下旬進行，數據顯示，約68%的受訪者認為疫情最糟的日子已經過去，大多數人都表示可以接受在家中和公共場合與朋友聚會，不過仍有17%受訪者擔心黑暗的日子可能還在後面。

西耶納學院研究中心主任Don Levy表示，展望秋季，大家對疫情是希望與擔憂交集。

此外半數受訪者表示疫情期間體重增加，51%稱感到抑鬱；只有38%民眾藉疫情鍛鍊身體，44%培養了新愛好。

對於今後工作生活，超過四分之三的人表示會繼續遠程工作，71%認為學校會在秋天全面開放。

84%紐約州民眾表示現在可以接受朋友到家中作客，80%可以去海灘或湖邊，77%可以接受在餐廳就餐。

Levy表示，雖然絕大多數人都對夏日活動、與朋友見面等感到放心，但只有很少一部分人願意在室內觀影，觀看職業球賽，也不願意到周圍人都不戴口罩的公共場所活動，且57%的民眾對到其他國家旅行還不十分放心。

此外，47%的受訪者擔心自己或家人感染新冠病毒。

疫情 紐約州 民調

上一則

7月廣推疫苗 救了25萬紐約人

下一則

公務員數創新高 紐約下任市長恐面臨54億元赤字

延伸閱讀

紐約市警聯合FBI 多語言影音宣導打擊仇恨犯罪

紐約市警聯合FBI 多語言影音宣導打擊仇恨犯罪
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉
紐約市府：疫苗接種讓25萬人避免染疫 99%死亡病例未打疫苗

紐約市府：疫苗接種讓25萬人避免染疫 99%死亡病例未打疫苗
紐約客談／紐約防疫 是否真的成績斐然

紐約客談／紐約防疫 是否真的成績斐然

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策