7月廣推疫苗 救了25萬紐約人

研究顯示，市府新冠疫苗接種推廣活動，包含到府施打等，已避免8300人病亡。(美聯社)

市長白思豪 (Bill de Blasio)14日表示，根據耶魯大學的一項研究預計，市府7月起新一波推廣新冠疫苗 接種，已經讓25萬人避免感染新冠肺炎、4萬4000人免於住院，避免8300死亡病例。

研究顯示，市府開展新冠疫苗接種推廣活動，已避免8300人病亡。(市長辦公室提供)

市衛生局數據顯示，新冠病毒對未接種疫苗者風險極大；今年初至6月15日，有98.4%的住院病例以及98.8%的死亡病例均是未完全接種者；今年所有新增病例中，只有1.1%為完全接種者。

領導這項研究的耶魯大學流行病學者喬萬尼(Alison Galvani)表示，「疫苗無論如何都能救命；研究表明，即便是短時間的促進接種活動，都能很大程度減緩疫情傳播；紐約市 民接種越多，對他們自己和紐約市就越有益。」

研究顯示，市府開展新冠疫苗接種推廣活動，已避免8300人病亡。(市長辦公室提供)

目前，傳染性更強的Delta變種病毒已經讓紐約市和紐約州的檢測陽性率上升，紐約市的七天平均檢測陽性率已升至1.33%；而根據州府統計，全州13日新增病例812例，檢測陽性率為1.08%，紐約市新增476例，各項數字均有所上升。

不過，白思豪表示，目前的新冠住院率仍然較低，證明疫苗有效；數據顯示，紐約市的住院率目前為止僅為每10萬人0.29人。

為更好地阻止Delta變種病毒傳播，白思豪表示，市府目前正在史泰登島等全市76個接種率較低的社區部署更多疫苗資源，包括接種車、為有需要者提供上門接種、接種宣傳、增加接種激勵措施等；白思豪表示，還有很多工作要做，目前每天約數千人打疫苗，必須要使用新方法讓接種人數上升。