紐約客談／聲浪更大 民眾遇事寧發社媒不報案

在社群媒體 傳播發達的時代，影響力已可與傳統媒體媲美，有時製造的輿論聲浪更大；這也是近年來社會出現犯罪時，當事人與其第一時間報警，常更傾向在社群媒體上發布消息，藉助大眾的力量譴責犯罪分子。

前幾天連鎖餐廳「西安名吃」在臉書公布一段視頻，兩名女性醉闖店內搗亂，並偷走冷凍食品，隨著觀看量飆升，其中一人迫於壓力發電郵道歉；華裔業者要求兩人錄影片公開道歉，才會拿下原本的影片，讓此事告一段落。

儘管兩人已構成刑事擅闖、入室盜竊罪名，但業者第一時間是發布影片，而不是報警；顯然是認為這個作法的譴責力度最快且最有效，影片上傳之後，不僅各大媒體會主動關注，網民也都能看見兩人如何作惡。

在其他事件中也能看出社群媒體的重要性，紐約市 近來出現一名專門騷擾亞裔 的白人女子，兩次涉及的事件中都因亞裔未依規定用繩拴狗，她於是帶著種族動機惡言提醒；面對其刁難，當事者拿手機拍攝，並不是作為證據交給警方，而是流傳到社群媒體上。

問為何不報案，很多人也許覺得警方能做的有限，可能一段時間都沒消息，嚥不下心中那股氣。

坦白來說，有時通過法律討回公道，確實不一定能快速、完全得到正義，例如無數宗針對亞裔的犯罪，因不涉及種族仇恨言論、或犯罪者患有精神疾病，不構成仇恨犯罪；但傳上網路，就算犯罪者沒被控罪，也會被社會大眾譴責。

（紐約客談，每周二至周五見報。）