公務員數創新高 紐約下任市長恐面臨54億元赤字

市長白思豪(左)上月底和市議會達成2022財年預算案，總金額創新高。(市長辦公室提供)

一份針對新財年紐約市預算 的研究指出，市長白思豪 (Bill de Blasio)與市議會日前達成的2022財年預算案，將讓市府雇員總人數達到史上最多，下一任市長上台，就將面臨高達54億元的財政赤字。

市府和市議會6月30日達成總額987億元的創紀錄預算案，比上一財年多出105億元，更比白思豪2014年上任首年多出240億元；白思豪指，今年可收到140億元的聯邦紓困金，得以大幅擴編預算，並命名為「復甦預算」(Recovery Budget)，將可帶動社區的經濟發展，增加投資，讓紐約市擺脫疫情、重啟經濟。

但據政府預算監管非營利組織「公民預算委員會」(Citizens Budget Commission)研究，指市府2020年疫期將市府招聘暫停後，又在2022年預算案中新雇用近4000人，這也將讓市府雇員人數達到史上最高的近34萬人。

報告指出，市府在新財年加入大幅新聘員工的預算，但又列指需在2023年至2025年期間減少3987名雇員，以達到收支平衡，但市府雇員有強大工會保障，加上從往年先例來看，下一任市長幾乎不可能找到途徑裁員，市府屆時恐要多花超過3億元維持這些2022財年新聘用的員工支出。

公民預算委員會指出，這顯示市府新財年預算案很多開源節流的方式只是紙上談兵，根本無法實現，接任白思豪的市長首份預算案，恐將面臨54億元赤字。

該組織主席Andrew Rein表示，下任市長的第一次預算案，就得為白思豪「虛假的人力支出節約計畫」買單，發現其預估的10億元人力節流難以實現，而新市長還將面臨與市府雇員工會的新一輪勞資談判，面對工會待遇提高的要求，支出恐會更高。

市府發言人Laura Feyer指出，公民預算委員會的研究報告「錯過關鍵點」，市府目前人力精簡計畫穩步進行中，未來數年每年都能省下數以百萬元計的支出。