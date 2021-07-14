選委會更新 亞當斯確定出線

更新計票結果顯示，亞當斯對賈西亞的領先幅度縮小至0.8%，但已確定當選。(亞當斯團隊提供)

紐約市選舉委員會(Board of Elections)13日更新市級民選官員初選的排序複選制結果，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯 (Eric Adams)仍在民主黨市長初選中排在首位，對第二名賈西 亞(Kathryn Garcia)的領先幅度縮小至0.8%，但已確定出線；同時，現任皇后區 長理查茲(Donovan Richards)也確定0.6%的領先優勢，避免啟動人工計票。

選舉委員會表示，本輪計票已計入所有的宣誓選票和絕大部分不在籍選票，僅有55張不在籍選票需更正信息後計入；根據計票更新，在最後一輪排序複選制計票中，亞當斯與前市清潔局長賈西亞的得票差距從此前的8000餘張縮小至7153張，得票率差距縮小至0.8%；由於翻盤無望，賈西亞此前已承認敗選。

除了市長初選，皇后區長初選選情也很膠著；根據更新的計票結果，皇后區長理查茲僅領先挑戰者克勞莉(Elizabeth Crowley)1044票，得票優勢僅為0.6%；根據規定，若得票差距在0.5%以內，第二名可要求手動計票。

理查茲此前曾稱克勞莉為種族主義者而引起風波；目前克勞莉尚未認輸，她13日仍表示，「目前仍不確認所有選票是否都已計入，我們希望確保每張選票都已公平計入，那時才知道誰贏了。」

選舉委員會表示，修正不在籍選票錯誤信息的工作訂於14日結束；選舉委員會發言人稱，官方選舉結果將於下周確認。

在市主計長初選方面，進步派市議員蘭德(Brad Lander)在最後一輪中以51.9%的得票率戰勝市議長張晟(Corey Johnson)，後者此前已經認輸。