我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

選委會更新 亞當斯確定出線

記者和釗宇／紐約報導
更新計票結果顯示，亞當斯對賈西亞的領先幅度縮小至0.8%，但已確定當選。(亞當斯團隊提供)
更新計票結果顯示，亞當斯對賈西亞的領先幅度縮小至0.8%，但已確定當選。(亞當斯團隊提供)

紐約市選舉委員會(Board of Elections)13日更新市級民選官員初選的排序複選制結果，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)仍在民主黨市長初選中排在首位，對第二名賈西亞(Kathryn Garcia)的領先幅度縮小至0.8%，但已確定出線；同時，現任皇后區長理查茲(Donovan Richards)也確定0.6%的領先優勢，避免啟動人工計票。

選舉委員會表示，本輪計票已計入所有的宣誓選票和絕大部分不在籍選票，僅有55張不在籍選票需更正信息後計入；根據計票更新，在最後一輪排序複選制計票中，亞當斯與前市清潔局長賈西亞的得票差距從此前的8000餘張縮小至7153張，得票率差距縮小至0.8%；由於翻盤無望，賈西亞此前已承認敗選。

除了市長初選，皇后區長初選選情也很膠著；根據更新的計票結果，皇后區長理查茲僅領先挑戰者克勞莉(Elizabeth Crowley)1044票，得票優勢僅為0.6%；根據規定，若得票差距在0.5%以內，第二名可要求手動計票。

理查茲此前曾稱克勞莉為種族主義者而引起風波；目前克勞莉尚未認輸，她13日仍表示，「目前仍不確認所有選票是否都已計入，我們希望確保每張選票都已公平計入，那時才知道誰贏了。」

選舉委員會表示，修正不在籍選票錯誤信息的工作訂於14日結束；選舉委員會發言人稱，官方選舉結果將於下周確認。

在市主計長初選方面，進步派市議員蘭德(Brad Lander)在最後一輪中以51.9%的得票率戰勝市議長張晟(Corey Johnson)，後者此前已經認輸。

現任皇后區長理查茲確定0.6%的領先優勢，避免了人工計票。(理查茲團隊提供)
現任皇后區長理查茲確定0.6%的領先優勢，避免了人工計票。(理查茲團隊提供)

皇后區 賈西 亞當斯

上一則

市議會女性首占多數 跨世代互勉

下一則

市民卡重新啟動 用途廣 優惠多

延伸閱讀

紐約市選舉委員會更新計票 亞當斯、理查茲維持領先

紐約市選舉委員會更新計票 亞當斯、理查茲維持領先
亞當斯首重控槍 重建紐約市警便衣組

亞當斯首重控槍 重建紐約市警便衣組
保守黨市長候選人裴必統 批亞當斯未撐警

保守黨市長候選人裴必統 批亞當斯未撐警
共和黨市長候選人無懼實力懸殊 批亞當斯見風使舵

共和黨市長候選人無懼實力懸殊 批亞當斯見風使舵
初選獲勝 亞當斯履諾打耳洞

初選獲勝 亞當斯履諾打耳洞

熱門新聞

接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
熱帶風暴愛莎（Elsa）尚未抵達美國紐約，卻已為當地帶來大雨，造成數個地鐵站淹水、主要道路交通中斷。Getty Images

熱帶風暴愛莎逼近 紐約豪雨地鐵淹水道路中斷

2021-07-09 08:24
紐約州府統計，新冠病毒Delta變種蠢蠢欲動，近日全州本周單日平均新確診案例，已有超過四分之一是感染Delta變種病毒。圖為在紐約市布魯克林區中央圖書館前，未戴口罩民眾正在避暑。(美聯社)

紐約州單日確診增4成 1/4感染Delta變種病毒

2021-07-11 09:16
嫌犯張軍青結束審問，從72分局被押出。(市警提供)

紐約「割喉」華男落網 急尋受害者助辦案

2021-07-11 10:08
會動的鄧不利多辦公室的青銅鷹面獅身獸雕像，為哈利波特旗艦店裡的重點之一。(記者顏嘉瑩/攝影)

哈利波特紐約旗艦店 魔法世界變成真

2021-07-09 12:34

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁