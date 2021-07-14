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法拉盛遊民、無證攤販多 109分局擬增警員協調

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛緬街無證攤販與遊民日益增多，109分局計畫組建專門負責的社區協調警員，負責警民溝通。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛緬街無證攤販與遊民日益增多，109分局計畫組建專門負責的社區協調警員，負責警民溝通。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛緬街無證攤販與遊民日益增多，市警109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)表示，計畫組建專門負責法拉盛市中心社區協調警員(NCO)，加強警民關係；警方指出，日前引起爭議的長江超市盜竊案發生後，警方翌日即拘捕嫌犯，也與受害業者溝通。

109分局與法拉盛商業改進區(Flushing BID)13日在喜來登大酒店舉辦商業安全會議，商改區執行主任余鈿崧表示，法拉盛市中心有2000多商家，疫情爆發後，街頭的無證攤販與遊民增多，對商家生意造成負面影響，業者均盼望警方協助解決問題。

歐康納表示，已派遣更多警員巡視市中心的治安，但對於無證小販，只能協助市消費者與勞工保護局執法，並無直接執法權；他說，當局已提交增加專門負責市中心的社區協調警員申請，計畫派遣會說中文的警員直接與商民溝通。

為提升執法表現，歐康納介紹，當局每周總結各分隊的出警速度；他說，民眾因受部分手機App數據誤導，誤認為當地治安變差，但他指多數App的信息未經警方核實，並非真實案件，呼籲警民加強溝通，並舉例稱轄區今年只有一起謀殺、兩起槍擊案。

109分局社區聯絡官黃凌欽表示，6月20日緬街長江超市失竊，因兩名警員與店主語言不通、放走嫌犯，造成民眾對警方誤解；他還原事件經過，稱兩警員負責圖書館附近疫苗中心的巡邏，見商家求助，上前協助，抓住嫌犯後詢問店主是否將其趕離商店，得到同意。

黃凌欽說，視頻在網上傳播後，警方立即與超市業者溝通，對兩名涉案警員進行調查，並在6月21日另一起竊案中逮捕56歲的嫌犯蘇生(Suh Sang，音譯)，控以竊盜、非法持有贓物。

黃凌欽呼籲，民眾遇到罪案，應立即撥打911，可要求中文協助，幫助警方在第一時間蒐集證據，盡快逮捕嫌犯。

警員伯格(Mark Burger)提醒，入室盜竊仍是轄區內較常發的罪案，呼籲商民預約免費的室內安全檢查，可發送電郵至[email protected]

109分局與法拉盛商業改進區13日舉辦商業安全會議；左六為歐康納。(記者牟蘭／攝...
109分局與法拉盛商業改進區13日舉辦商業安全會議；左六為歐康納。(記者牟蘭／攝影)
109分局與法拉盛商業改進區13日在喜來登大酒店舉辦商業安全會議，左八為歐康納。...
109分局與法拉盛商業改進區13日在喜來登大酒店舉辦商業安全會議，左八為歐康納。(記者牟蘭／攝影)

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