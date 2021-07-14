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紐約州新冠死者 比聯邦少算逾萬

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，紐約州府統計的新冠死亡人數，比聯邦政府少近1萬1000人。(美聯社)
數據顯示，紐約州府統計的新冠死亡人數，比聯邦政府少近1萬1000人。(美聯社)

數據顯示，由於紐約州府的統計標準太過保守，未將疑似者計入，目前紐約州府統計的新冠死亡人數，比聯邦政府少1萬1000人，而且統計差距在今年越來越大；另外，Delta變種病毒已造成紐約市過去一周日增病例大增32%，新病例中約50%感染Delta病毒，重症患者幾乎都未完成接種。

美聯社報導，根據州府的疫情統計網站，紐約州新冠死亡人數截至本周約為4萬3000人；但聯邦政府數據顯示，紐約州已因新冠感染死亡約5萬4000人，而且這些死者的死亡證明都顯示死因或相關因素是新冠肺炎。

聯邦疾病防治中心(CDC)死亡統計處(Mortality Statistics Branch)主管安德森(Bob Anderson)說，「正是州府提供的死亡證明信息，不明白他們為何不用這些數字。」專家表示，這種統計誤差將助長公眾對政府的不信任。

州府僅計入醫院、養老院和照護中心，經實驗室檢測確認感染新冠病毒的死亡病例，但沒有計入感染新冠後在家中、監獄和殘障人士照護所等地死亡者，因為疫情初期檢測資源稀缺，這些人還未來得及檢測就已病亡；根據紐約市府統計，紐約市就有至少5000名感染者未經檢測病亡。

即便之後檢測資源充裕，州府和聯邦政府有關死亡人數的統計差距仍然加大，僅今年以來聯邦政府就比州府多計至少3200人；州衛生廳發言人堅稱州府統計準確，拒絕進一步評論。

雖然目前死亡人數和住院率仍處於低位，傳染能力更強的Delta變種病毒已讓紐約市過去一周日平均新增病例大增32%，而且新增病例主要來自於接種率較低的社區，如史泰登島；13日紐約州新增643例，其中紐約市新增358例。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示非常擔憂，「我們對病毒已十分了解，它的可怕之處就在於能夠不放過任何感染人類的機會，目前最大的防疫漏洞就是未接種疫苗的人。」

喬克西表示，全市現有新冠病例中，有一半感染的是Delta變種病毒；過去兩個月，所有需要住院、吸氧、插管治療的重症者，幾乎都沒有完全接種；「這證明重症完全是可以避免的。」

紐約市 檢測 紐約州

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