中位房價571萬 哈德遜園區最貴

曼哈頓哈德遜園區是紐約市最貴社區。（記者洪群超/攝影）

在新冠肺炎疫情之後，紐約對房產的需求又再度回升，根據房地產分析公司PropertyShark最新公布的報告，紐約市 最貴的社區由哈德遜園區(Hudson Yards)以房價 中位數的571萬元奪冠；前十名中，曼哈頓 包辦了九名，而最高房價中位數社區布碌崙最多。

疫情受到控制之後，房屋市場也明顯看到交易量的增加；根據該報告，今年4月至6月的房屋交易量較去年同期相比，回升了88%；報告表示，受到疫情重創，紐約市的房市交易在2020年幾乎完全停頓，如今紐約市的房市又再次證明了其保值性，疫苗普及之後更加速民眾回歸到正常生活，其中也包括房屋交易。

房地產中介網站UrbanDigs的研究也發現，接種疫苗後讓民眾對結束疫情信心大增，今年4月至6月期間，曼哈頓的簽約數比去年同期成長了600%，為自2004年以來，房市交易最熱絡的一季。

PropertyShark的研究還發現，疫情導致那些原本房價就高居不下的社區，價格再度升高；全市前55個最貴的社區中，有40個社區的價格中位數攀升了至少兩位數。

整體而言，在最高房價中位數的55個社區中，布碌崙(布魯克林)占24個、曼哈頓占22個，皇后區則有九個社區；目前紐約市最貴的社區第一名為哈德遜園區，房價中位數達到571萬4000元；第二名是翠貝卡(TriBeCa)，房價中位數在325萬元；第三是蘇活區(Soho)的216萬9000元；第四則是包含諾麗塔(Nolita)的小義大利社區，房價中位數為200萬元。

在前十名中，有九個社區均位於曼哈頓；唯一上榜的布碌崙登波(Dumbo)社區，以149萬元位居第九；皇后區最貴的社區杭特點(Hunters Point)，以98萬5000元位第30名。

擁有眾多華人的曼哈頓華埠，鄰近翠貝卡、蘇活區和小義大利，房價中位數在131萬8000元，為全市最貴社區的第15名。

報告還指出，布碌崙的房價整體上漲幅度更大，比去年高出18%，平均房價中位數為82萬8000元，交易量；最貴的曼哈頓同比漲幅則是14%，不過房價中位數價格也回升至100萬元以上，為112萬5000元，交易量則增加了一倍多；皇后區房價漲幅上漲6%，為55萬元，不過交易量則大幅回升，上漲了67%。