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疫後復甦 西北皇后區租房簽約增3倍

記者顏嘉瑩／紐約報導
皇后區西北部在疫情之後穩定的租金趨勢，造成該區的房市熱潮。圖為長島市。(本報檔案照)
皇后區西北部在疫情之後穩定的租金趨勢，造成該區的房市熱潮。圖為長島市。(本報檔案照)

紐約皇后區西北部租金自去年新冠肺炎疫情以來下降，如今疫情和緩，穩定的租金趨勢也造成該區的房市熱潮；根據知名房地產公司最新統計，今年6月在該區域的總簽約數較去年成長三倍，也為自2011年以來第三高的月份。

德愛地產(Douglas Elliman)報告顯示，範圍包括長島市(LIC)、阿斯托利亞(Astoria)，和傑克遜高地(Jackson Heights)等社區的皇后區西北部，大量的新租賃量有助於穩定租金價格趨勢，今年的平均租金較去年下滑了1.3%，每月平均租金從去年的2952元減至2913元，而在6月的簽約數為475件，較去年同期增長了三倍。

該區域包括皇后區房價最貴的社區，不過在去年3月紐約市疫情出現之後，該區租金降至自2018年的新低點，隨著租金趨於穩定，租客如今有更高的意願與房東簽長約，平均租約長度從12.9個月，增加至16.4個月。

另外，與今年5月相比，為了吸引更多租客，房東在6月提供的租金優惠增加近9%；不過報告也發現，與去年同期相比，優惠減少了約2%。

該區的房市銷售交易量也表現不淑，比去年同期增長了一倍多，平均銷售價格和銷售中位數則是連續第三季創下歷史新高；與去年同期相比，銷售價格中位數新高為68萬元，上漲了12%，平均售價也達到71萬5062元，上漲了8.2%。

價格的上漲在各個類型的房屋都可見趨勢，與去年同期相比，公寓價格中位數在70萬4481元，上漲了6.7%；一戶至三戶的家庭屋價格中位數則在79萬9000元，上漲了11.7%，雙雙創下歷史新高。

租金 疫情 皇后區

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