餐館周下周開幕 恢復堂食 即起可預約

紐約餐館周19日開幕，共有超過500家餐館參加，並恢復堂食。（美聯社）

紐約餐館周下周即將開幕，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)12日宣布，本次的夏季餐館周將恢復堂食，即日可開始預訂；餐館周將持續五周時間，全市五區共有超過500家餐館參加。

承辦餐館周活動的市旅遊局(NYC & Company)表示，全市共有530家餐館參與本次餐館周，遍布全市75個社區，有超過40种菜餚風味；餐廳將推出21元或39元的午餐套餐，每個套餐至少包含一種主菜和一道配菜；而且，本次餐館周的堂食部分，將推出125元的「招牌晚餐體驗」，食客將享用三個以上菜品。

受疫情 影響，今年年初的餐館周活動僅限外帶，但目前紐約市疫情已經降溫並開始經濟重啟，白思豪強調餐館周將在重振經濟中起到重要作用，「這將會令人驚艷，想一想你一直想去的那家餐廳，這一個集會；這將是一個完美的超級餐館周。」

市旅遊局局長狄克森(Fred Dixon)表示，「我們希望食客們提早計畫，感受紐約市菜餚的多樣性，這一點是紐約成為美食之都的原因；餐館周的回歸，再加上開放街道項目以及豐富的文化活動，讓今夏的娛樂選項更加多元，現在是時候來紐約市旅遊了。」

餐館周將於7月19日開幕並持續至8月22日，12日至15日開放預訂，市民可前往https://www.nycgo.com/restaurant-week/預訂並查看詳情；萬事達卡(MasterCard)的持有者若購買39元的套餐，將享受10元的折扣，同時有機會贏得20萬哩的航空里程。