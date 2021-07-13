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完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

紐約市上周確診增3成 快打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
白思豪說，秋季復課後學生返校仍須繼續戴口罩。（市長辦公室提供）
白思豪說，秋季復課後學生返校仍須繼續戴口罩。（市長辦公室提供）

市府數據顯示，紐約市過去一周的七天平均日新增新冠感染者數量，比前一周大增32%，其中全市十個疫苗接種率最低的地區中，有六個社區的陽性率全市最高；市長白思豪(Bill de Blasio)呼籲民眾盡快接種疫苗，並表示保險起見，秋季復課後學生返校仍須繼續戴口罩

市衛生局的數據顯示，在連續數周創新低後，全市七天平均檢測陽性率目前已增至1.27%，過去一周以來的日平均新增感染328人，比前一周大增32%；白思豪表示，確診數量的確有小幅反彈，但新冠住院率則下降24%，11日僅日新增一例死亡，疫情態勢仍然樂觀；他說，疫苗是撲滅疫情的關鍵，市府將加大力度在接種率較低的社區部署疫苗資源，增加接種率。

而根據州府數據，目前紐約市的七天平均陽性率已從7月5日的0.63%升至11日的0.91%；其中，史泰登島的陽性率高達1.41%，為全市五區最高，該區部分社區的接種率較低。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)也表示，全市新增病例主要來自史泰登島等接種率較低的社區，尤其是未接種的年輕人，「我們需要讓在未來幾周內，盡可能然更多人接種疫苗。」市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)也表示，未接種人士感染Delta變種病毒的風險「非常高」。

市府目前仍認為當前的防疫政策是合適的，因為無論紐約市還是全美，新增病例絕大多數都是未接種疫苗者；另外，近日檢測總量降低，檢測者也大多為未接種者，料將推高陽性率。

此外，白思豪還表示，全市公校秋季全面復課後，師生在校內仍應保持戴口罩；他此前曾表示，計畫制定一個普遍的公校口罩規定，「目前我們仍計畫繼續在校內戴口罩，但也可能作出更改；根據目前的防控措施和復課努力，我對秋季完全復課有絕對信心，但也須根據情況變化調整防疫規定，目前看來校內戴口罩仍然是正確的，我們將繼續評估。」

此前聯邦疾病防治中心(CDC)推出指導，稱已接種疫苗的青少年在學校可不戴口罩，但目前州府仍規定在學校建築內須戴口罩，州衛生廳曾表示仍在評估CDC的建議；白思豪表示，家長應等待政府部門最新的防疫建議，「目前距離開學仍有數周的時間。」

紐約市過去一周的七天平均日新增新冠感染者數量比前一周大增32%，市府呼籲未接種者...
紐約市過去一周的七天平均日新增新冠感染者數量比前一周大增32%，市府呼籲未接種者盡快打疫苗。（市長辦公室提供）

口罩 疫苗 紐約市

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