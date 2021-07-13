6華裔抽血師 控永健醫檢中心歧視

多位華裔員工控告Bio-Reference公司歧視華人員工。(本報檔案照)

曾被永健醫學檢驗中心(Bio-Reference Laboratories)雇用的六名華裔 抽血師，日前指控該公司因他們的華裔背景而歧視，多年提供不平等薪資和工作條件，目前正準備提出訴訟；州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)12日則致信州檢察官辦公室，要求對此展開調查。

據悉，永健醫學檢驗中心在皇后區法拉盛 、布碌崙日落公園和曼哈頓華埠均開設醫學檢驗中心，六名曾在該公司工作的華裔員工，稱過去在該中心工作時，因自己的華裔背景受到不公平對待；目前他們已向「聯邦平等就業機會委員會」(EEOC)提交了該公司種族歧視 指控文件。

這些華裔員工指出，他們在工作期間除了本職工作，還需要完成一些其他類似搬運重箱子、送物資給醫生、清空垃圾桶、處理成堆的保險和實驗室表格等任務，但非華裔員工卻都不用從事這些額外工作。

根據「The City」11日發表的長篇調查報導，42歲的許燕玲(Yanling Xu，姓名均為音譯）表示，曾在該公司擔任抽血師十多年，在2009年她以10元時薪被雇用，並承諾每年能獲得加薪；之後雖然她一再提出要求，但卻從未獲得每次超過1元的時薪加薪，到2020年11月辭職時，她的時薪不到20元。

但是最近一張工資單顯示，最近雇用的非華裔新同事，收入與她相比大約多了20%；許燕玲說，她在職時，害怕被報復不敢說出來，「我不能說我不想抱怨，但可能結果是被辭退，而我有一個家庭，需要工資去養育孩子。」

提交給「聯邦平等就業機會委員會」的文件還詳細說明了該公司其他涉嫌種族歧視的行為，例如各個中心病假差異；29歲的慧敏(Huimin)在2017年獲得了該公司抽血師的工作，當時她的主管口頭警告她第一年不要懷孕，因此當她在2018年初懷孕時她不得不進行了隱瞞，直到公司要求她舉起重達30磅的箱子時她不幸流血，懷孕一事才曝光。

同年一名40多歲的同事因被拒絕請病假後不幸去世，慧敏才決定站出來，加入指控公司；她說「同事的死給我留下非常深刻的印象，並讓我意識到公司對我們的人權極度不重視」；此外慧敏還表示，工作受到的不平等對待嚴重損害了她心理健康，「當我獨自一人時，我非常沮喪，目前正在接受抑鬱症治療。」

而疫情期間，員工也沒有獲得應有的保護；慧敏說她每天僅收到兩個非醫用級別口罩、一件醫用防護服以及手套。

在去年5月至6月，彭玉君(Yujun Peng)在該公司位於法拉盛的中心工作，她表示疫情期間她被分配至大中央車站進行新冠肺炎檢測，雖然其他抽血醫生都獲得了旅行津貼，她不僅被要求早上6點到班，也什麼津貼都沒有得到。

彭玉君說，「當我得知非洲裔同事薪資要比我高得多後，我相信永健醫學檢驗中心不過把我當作廉價勞動力，因為我是一名華人女性，英文不好還有口音，是容易剝削的對象。」

史塔文斯基12日表示，已致信紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室要求調查，稱永健醫學檢驗中心擁有大量政府合同，如果真的如此不公對待員工，政府應與之斷絕合作。