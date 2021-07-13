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臉書貼反移民言論 布朗士公校高中校長遭查

記者洪群超／紐約報導
布朗士DeWitt Clinton高中校長Pierre Orbe被師生舉報在臉書發表反移民等不當言論。（取自臉書）
布朗士DeWitt Clinton高中校長Pierre Orbe被師生舉報在臉書發表反移民等不當言論。（取自臉書）

一名布朗士的公校高中校長在臉書(Facebook)個人帳號上轉載及發帖反移民、反變性人、反「黑人命也是命」運動及新冠陰謀論相關信息，被該校師生向教育局檢舉；市教育局證實已展開調查，並表示不會容忍公校領導層有此類想法及言論，一經查實將嚴懲。

據教育網站「Chalkbeat」報導，位於布朗士的DeWitt Clinton高中多位師生向其爆料，指出該校校長Pierre Orbe在個人臉書上發表過多次反移民、反變性人及新冠陰謀論的貼文，引起不少教師的不滿和擔憂，也讓該校很多非洲裔及移民學生感到沮喪，對校園風氣感到恐懼。

位於布朗士的DeWitt Clinton高中。（取自維基百科）
位於布朗士的DeWitt Clinton高中。（取自維基百科）

報導表示，這些由師生提供的臉書貼文截圖目前已被刪除，Orbe的個人頁面也已改名；但經向教育局求證，證實教育局已接到相關舉報，並已展開調查。

根據報導，Orbe在個人臉書頁面轉發已被臉書官方標註為「假信息」的新冠來源陰謀論，也轉發了反對「黑人命也是命」運動的貼文，並質問「非洲裔傳統月」是否有存在的必要；他還轉發了一張迷因貼圖，圖上為作為變性人的聯邦衛生部助理部長瑞秋·列文(Rachel Levine)，旁邊有一把槍，配文寫道：「如果這算個女人，那這就是一根魚竿。」

該校一位匿名教師向Chalkbeat表示，該貼文已隱含暴力仇恨意味，也讓該校的同性戀和跨性別學生群體感到很恐懼，對Orbe治下的校園感到不安全。

此外，Orbe也在臉書發文中使用「非法移民」字眼；兩名該校學生匿名接受採訪時表示，他們得知校長此番行文後感到很沮喪，因為他們也是移民子弟。

市教育局證實已對此展開調查，並表示對公校領導層的此類言行絕不容忍；教育局發言人Katie O’Hanlon表示，公校應該為所有學生提供一個多元包容的環境，任何公校教職工和教育局員工都不允許發表讓學生們感覺到不安的言論，更何況是領導層，教育局的法律部門會對此警醒徹底調查。

代表全市公校校長的校長工會則表示，對正在進行中的調查不作評論，但會保證Orbe在調查過程中的程序正義得到保障；Orbe個人則未對報導的置評要求作回應。

教育局 公校 臉書

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