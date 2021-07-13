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州眾議員寇頓將發動連署 籲教局重視亞裔歷史

記者黃伊奕／紐約報導

州眾議員寇頓(William Colton)12日下午聯合布碌崙(布魯克林)華人社區服務中心等十多個亞裔組織，舉行了線上會議，建議華裔民眾如何針對亞裔歧視、仇恨和暴力正確應對，同時還表示將向教育局發起重視亞裔歷史教育請願書，呼籲民眾參與連署。

當日會議上，寇頓呼籲民眾如果遭遇仇恨犯罪，應即時報警，並盡可能紀錄下嫌犯的衣著、長相以及身上是否有傷疤、紋身等細節，以便於警方快速識別嫌犯。

布碌崙華人社區服務中心主任羅添福則指出，新冠肺炎疫情以來，全美仇恨亞裔案件不斷，有眾多華裔老人向他投訴，稱在公園遭到騷擾，以「中國病毒」一詞進行羞辱，並讓他們「滾回中國」。

寇頓說，仇恨犯罪不僅針對受害者，更是在攻擊社區的團結，消除這些仇恨的一個有效方式，就是讓各個族裔了解彼此的歷史，達到相互尊重和合作的目的；羅添福則建議寇頓致電教育局，讓其重視針對亞裔歷史的教育工作，增加亞裔歷史相關課程。

寇頓表示，會盡快起草草請願書，並發動各個族裔與組織參與該請願書的連署簽名，致函教育總監。

教育局 亞裔 布碌崙

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