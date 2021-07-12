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Delta變種肆虐 紐約州確診率重回1%

記者和釗宇／紐約報導
紐約州單日新冠檢測陽性率回升至1%以上；圖為上周紐約市舉行「抗疫英雄」大遊行，慶祝紐約走出疫情。（記者洪群超／攝影）
紐約州單日新冠檢測陽性率回升至1%以上；圖為上周紐約市舉行「抗疫英雄」大遊行，慶祝紐約走出疫情。（記者洪群超／攝影）

紐約州府數據顯示，儘管新冠住院、死亡數據仍保持低位，但全州單日新冠檢測陽性率11日自5月底以來首次回升至1%以上，傳染能力更強的Delta變種病毒即將成為紐約市最主要的感染病毒，州長葛謨(Andrew Cuomo)和市長白思豪(Bill de Blasio)均呼籲民眾盡快接種疫苗，指出新增感染者中絕大部分是未接種者。

州府數據顯示，全州11日的單日新冠檢測陽性率為1.02%，為5月25日以來首次重新回到1%以上；同時，全州的七天平均檢測陽性率也從前一日的0.79%升至0.84%；在紐約市，只有史泰登島的七天平均檢測陽性率為1.42%，其餘四區均低於1%。

不過，其他疫情數字仍保持低位，新冠住院人數、插管治療人數均繼續減少，11日僅新增一例死亡，為疫情以來最低。

此前數據顯示，過去四周全市新確診病例中，26%感染Delta變種病毒，該數字在一周前為17.1%，在一個月前則僅為4.9%，專家預計下周Delta將成為全市最主要感染病毒。

葛謨表示，目前抗疫的進展依然很大，「疫苗才是抗疫成功的最有效武器，因此我們將繼續專務為接種率較低的地區提供更多疫苗資源。」白思豪呼籲民眾盡快接種，他通過推特表示，「疫苗是結束疫情的關鍵，如果你還沒打疫苗，今天就去。」根據州府數據，目前全州已有66.6%的成年人完全接種，73.1%的成年人至少接種一劑。

而預計將成下任紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯11日受訪時則表示，由於傳播速度更快的Delta新冠變種病毒肆虐，已接種新冠疫苗的民眾在室內公共場合也應該戴口罩；他在接受CNN採訪時說，「我認為我們寧可謹慎過頭，也不應冒風險；只要我進入擁擠場合，我現在仍然戴口罩。」

紐約州單日新冠檢測陽性率11日自5月底以來首次回升至1%以上，州府呼籲未接種民眾...
紐約州單日新冠檢測陽性率11日自5月底以來首次回升至1%以上，州府呼籲未接種民眾盡快打疫苗。（州長辦公室提供）

紐約市 疫苗 檢測

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