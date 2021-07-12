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亞當斯首重控槍 重建紐約市警便衣組

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯表示，他上任第一件事將解決紐約市的槍支暴力問題。（美聯社）
亞當斯表示，他上任第一件事將解決紐約市的槍支暴力問題。（美聯社）

預計將可成為下任紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)11日表示，他上任市長第一件事將尋求和聯邦及州府協同合作，解決紐約市的槍支暴力問題，並表示將重建市警便衣止罪小組。

亞當斯曾擔任警察22年，他當日在接受CNN採訪中談到改善紐約市公共安全的施政計畫時說，在普選中戰勝共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)後，上任市長的頭等大事就是解決槍支暴力問題，而且應當在全美範圍內檢視「槍械是如何流入紐約市的」，「我認為，我們將首次看到白宮、州府和市府聯手處理這個問題，追查槍支的來路，這是極端重要的。」

亞當斯表示，「我希望重建便衣止罪小組，這樣就能精準出警，精確打擊幫派和槍支暴力犯罪，將協調行動確保該小組獲取應有的資源。」

而同日在接受ABC採訪時，亞當斯表示，他和白思豪對待低階警員的方式也將有所不同，「我們必須給警局傳達正確的信息，我們有最好的警員，我將對他們說，『我是你們的後盾，因為你們是整個社區的後盾』，我們也將把一些不適合執法的警員清除出隊伍。」

當被問到是否支持取消警察因被指控行為不檢而遭到訴訟的一些特定免責權時，亞當斯表示，「我的支持是打星號的，我不認為經過正規訓練、在職權範圍內執法的警察應當面對這種訴訟，也就是說我不認為我們應當起訴那些冒著風險正常執法的警察；但是對於那些超越職權範圍、可能造成嚴重傷亡的魯莽行為，應該起訴。」

紐約市 亞當斯 警察

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