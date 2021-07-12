專家：計票雖出包 排序複選制仍利多

專家表示，採用排序複選制仍然對紐約市是利大於弊。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 級民代黨內初選已落下帷幕，儘管首次使用排序複選制，讓此次計票多次出包，但專家表示，計票問題並不代表排序複選制有問題，採用排序複選制仍然對紐約市是利大於弊。

美國企業研究所(American Enterprise Institute)研究員克薩爾(Kevin Kosar)和艾倫(Elayne Allen)日前撰文認為，排序複選制更能夠反應民眾的呼聲；文章表示，過去一年以來紐約市槍支暴力和仇恨犯罪大行其道，更有人光天化日之下在時報廣場開槍，導致一名四歲女童受傷；可以看到，在初選中勝出的民主黨 候選人亞當斯 (Eric Adams)和共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)，都將改善公共安全作為競選政綱的核心。

文章認為，初選結果反映出了兩黨選民的心聲，這也是排序複選制所起到的作用：讓受到最廣泛支持的參選人脫穎而出；亞當斯的第一順位投票就超過了30%，最終全市有超過一半的民主黨選民支持他，而這種結果在此前的簡單多數制下是極為少見的，導致在簡單多數制下，當選人可能只代表一小部分人的利益；例如，白思豪2013年黨內初選的得票率僅有40%，而進入主政後期，他也越來越不受人喜歡。

文章表示，如果是簡單多數制，亞當斯的贏面將減小；因為在簡單多數制下，選民可能會放棄選擇他們心儀的人選，因為擔心他們支持的參選人因特定原因而贏面太小，如參選人屬於少數族裔、競爭對手金錢攻勢強大等，從而導致選舉結果無法反映真實情況；非洲裔只占紐約市的24%，這就可能會讓很多非洲裔選民覺得亞當斯沒希望，而轉投他人。

而且，此前一些關於排序複選制的批評也在實踐過程中被證明是不正確的；例如，左翼人士質疑排序複選制可能對少數族裔參選人和選民不利，但這次結果顯示，排在前三位的民主黨參選人中有兩位是少數族裔；還有人質疑排序複選制可能有利於知名度較高的參選人或邊緣人，但結果顯示，知名度最高的楊安澤或其他知名度很低的參選人，都沒有勝出。