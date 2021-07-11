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「住房是人權」 孟昭文國會提案

記者牟蘭／紐約報導
疫情爆發後，全國的住房與遊民問題日益嚴重，孟昭文日前提案「住房是人權」改善上述問題。（記者牟蘭／攝影）
疫情爆發後，全國的住房與遊民問題日益嚴重，孟昭文日前提案「住房是人權」改善上述問題。（記者牟蘭／攝影）

為解決因疫情日益嚴重的遊民問題，國會眾議員孟昭文與同儕日前提案，要求聯邦政府撥款3000億元，用於改善住房設施，以及減少全國街頭的無家可歸者。

「住房是人權」(Housing is a Human Right Act)提案由孟昭文與國會眾議員亞帕爾(Pramila Jayapal)共同提出，要求聯邦政府每年撥款270億元為遊民提供相關服務，並為公立圖書館等機構提供1億元的補助，旨在為遊民提供所需的服務。

這項提案還包括，向當地的市府機構每年提供60億元，用於改善當地住房與遊民庇護所的基礎設施問題，以及向聯邦緊急管理局(FEMA)與遊民庇護所撥款100億元，用於降低無家可歸的人數以及改善收入貧富不均的現象等。

孟昭文表示，新冠疫情加劇了本已非常嚴峻的住房問題，致使更多人生活在貧困中。她以自己的選區為例，指皇后區的居民多次反應，需要平價屋，並提供解決遊民問題的方案，讓每一個人都有尊嚴的生活。

根據聯邦住房及城市發展部(HUD)數據，疫情爆發前，每四人中就有一人要花費一半的月薪用於房租，還有百萬名租客因無法交租每年面臨驅逐；疫情爆發後，問題日益嚴重，流落街頭者數量超過在遊民庇護所居住的人。

疫情 庇護 孟昭文

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