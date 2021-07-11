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擴散了! 紐約州單日確診增4成 1/4感染Delta變種病毒

記者金春香╱紐約報導
紐約州府統計，新冠病毒Delta變種蠢蠢欲動，近日全州本周單日平均新確診案例，已有超過四分之一是感染Delta變種病毒。圖為在紐約市布魯克林區中央圖書館前，未戴口罩民眾正在避暑。(美聯社)
紐約州府統計，新冠病毒Delta變種蠢蠢欲動，近日全州本周單日平均新確診案例，已有超過四分之一是感染Delta變種病毒。圖為在紐約市布魯克林區中央圖書館前，未戴口罩民眾正在避暑。(美聯社)

州府數據顯示，紐約州本周平均單日新增新冠確診數字較前周增加四成，且紐約市新增確診中，已經有超過四分之一為感染Delta變種病毒

10日數據顯示，紐約州新增661名新冠確診病例，七天平均單日新增525例，相比一周前的369例，呈現42%的增長。州衛生廳表示檢測陽性率的上升，與傳染力更強的Delta變種病毒在州內廣泛傳播有關，其中紐約市和長島部分地區的陽性率都有顯著增加。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)10日表示，全市七天平均新冠檢測陽性率升至1.16%，雖然遠低於疫情高峰時期，但與幾周前的數字相比已經增倍；其中史泰登島的七天平均陽性率則達到1.41%，在五區內最高。

市衛生局最新數據顯示，過去四周全市新確診病例中，26%感染Delta變種病毒，該數字在一周前為17.1%，在一個月前則僅為4.9%，目前Delta和英國變種病毒各占26%，是紐約市最廣泛傳播的兩大變種病毒，專家預計下周Delta將成為全市最主要感染病毒。

科學證明Delta變種病毒比其他變種病毒更易傳播，且會造成更嚴重病症，目前該病毒已經存在於全球至少104個國家，過去兩周內占美國新增確診病例的51.7%，而英國變種病毒則僅占28.7%；世界衛生組織也預計Delta將成為世界主要新冠變種病毒。

與此同時，紐約州的疫苗接種率增速卻減緩，目前州內2000萬人口中55.1%已經完全接種，該數字在6月6日為48%，西部、中部地區的接種率最低，如阿勒格尼郡(Allegany County)每三人中僅有約一人完全接種；紐約市內布朗士和布碌崙(布魯克林)的完全接種率也僅為43%和45.5%。

此外州內新冠住院人數下降趨勢減緩，目前住院342人，該數字與一周前的340人基本持平。

紐約州府目前正在評估美國疾病控制與預防中心(CDC)最新發布，已接種疫苗的師生返校後不需戴口罩的規定。

紐約市 變種病毒 紐約州

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