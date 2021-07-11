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亞裔藝術家「情緒」聯展 連結多元文化與疫情體驗

記者顏嘉瑩／紐約報導
八位亞裔藝術家在華埠舉辦聯展。(記者顏嘉瑩╱攝影)
八位亞裔藝術家在華埠舉辦聯展。(記者顏嘉瑩╱攝影)

新冠肺炎疫情期間民眾居家避疫，藝術家們也關在家創作，以更深層的方式和不同的審視角度帶來以往不同的作品；在曼哈頓華埠，八名亞裔藝術家舉辦「情緒」(Sentiment)合展，其中台裔藝術家蕭喆旻，將防疫用的口罩與自己童年的記憶結合，創作出既帶有個人風格，又能與觀者產生連結的獨特作品。

此次策展人日裔Sophia Chizuco表示，在疫情期間，每個藝術家都進入更深層次的思想來審視及創作，此次參與的八名亞裔藝術家，由於各自的文化背景，在疫期分別有不同觀點，也讓每個人的創作除表現疫情當下外，更能在個人情感及文化思想等層面創作，為作品帶來不同面貌。

參加此次展覽的蕭喆旻說，由於疫情造成外界對亞裔社區的仇恨歧視，主辦方也希望透過此次展覽，提升外界對亞裔的關注，並抒發疫情期間的感受。

在疫情期間創作近50幅作品的蕭喆旻，選出五幅畫作參展；他說，疫期待在家的時間更長，也更有時間思考，他將防疫用的「口罩」與自己童年、能展現「平安」的記憶做結合，聯想創作。

居家避疫無法外出理髮，成為蕭喆旻創作題材。(蕭喆旻提供)
居家避疫無法外出理髮，成為蕭喆旻創作題材。(蕭喆旻提供)

其中一幅畫描述「剪頭髮」，畫中的人在疫情間無法出門理髮，導致頭髮長得很長，蕭喆旻則將自己擅長的植物水彩融入畫作中，另外充滿台灣味的理髮店旋轉燈也出現在畫裡，為居家避疫的苦悶日子，帶來一些幽默感。

同樣來自於台灣的藝術家孟祥璐，則透過作品思考，獨特與群體歸屬之間的平衡；另外參展藝術家，還包括韓裔、菲律賓裔、泰裔等。

展出從即日起至8月8日(周日)，畫廊開放時間為周五至周日下午1時至6時，採預約制；地址在曼哈頓企李士提街(Chrystie St.)131號，更多資訊可上https://sfaprojects.com/sentiment/查詢。

居家避疫無法外出理髮，成為蕭喆旻創作題材。(記者顏嘉瑩╱攝影)
居家避疫無法外出理髮，成為蕭喆旻創作題材。(記者顏嘉瑩╱攝影)

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